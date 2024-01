Ponownie urodzona. Anita Piotrowska o filmie „Biedne istoty”

Scenariusz Lánthimosa i Tony’ego McNamary, będący luźną adaptacją szkockiej powieści Alasdaira Graya z 1992 r., wydanej również u nas, kreuje świat widziany oczami Belli. Chłonącej jak gąbka tendencje i trendy, ale także długo nieświadomej faktu, iż jest ofiarą eksperymentu i czyimś wytworem. A jednocześnie istotą coraz bardziej wsłuchaną we własne ciało i potrzeby, wyzbytą kulturowo narzuconej winy i niewieściego wstydu. Toteż kiedy niektórych widzów zniesmaczy jej amoralność, inni wręcz przeciwnie: będą zarzucać filmowi, iż redukuje emancypację Belli do sfery seksualnej, ku uciesze męskiej klienteli i ku chwale patriarchalnego porządku. Bo przecież całe to wyzwolenie można uznać za część eksperymentu Godwina, demiurga i patriarchy. Nie mówiąc o tym, że historia Belli jest nam opowiadana przez mężczyzn (pisarza i filmowców), poddana zatem męskiemu spojrzeniu, zwłaszcza w rozlicznych i bezpruderyjnych scenach seksu. Nie podążamy jednak za kobietą z krwi i kości, lecz za tresowanym zwierzątkiem właśnie, które dopiero z czasem, na własnych warunkach, staje się człowiekiem – poznając rozkosz i cierpienie, pozbywając się kolejnych złudzeń. Emma Stone, szczególnie w przekomicznej scenie tańca z Maksem (w tej roli chojracki Mark Ruffalo), doskonale chwyta poszczególne etapy tej koślawej transformacji, tudzież przekręconą optykę swojej bohaterki.

Stąd „Biedne istoty” przypominają psychodeliczny trip ku jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Eksces rządzi zdjęciami Robbiego Ryana, z obłędną choreografią kamery i jego słynnym „rybim okiem”, zniekształcającym obraz niczym w wizjerze albo pod lupą (stąd częste skojarzenia z panoptykonem). Mimo że film wygląda chwilami tak, jakby stworzyła go rozhulana sztuczna inteligencja, powstawał wyłącznie na taśmie, bajeczną scenografię Londynu, Lizbony czy Aleksandrii zbudowano w studiu, a prócz zwierzęcych hybryd z pracowni Godwina nie uświadczysz efektów komputerowych. W steampunkowej estetyce, zatem równolegle w przeszłości i przyszłości, w przesterowanym kolorze czy oldskulowej stylizacji czarno-białej, ożywają kadry rodem z Bacona, Boscha, Parmigianina, Schielego i „płynne obrazy” Chrisa Parksa. Kostiumy Holly Waddington to iście szalone wariacje na temat wiktoriańskich strojów – nadmuchane absurdem i niepokojąco organiczne. W płucokształtnych rękawach, podobnie jak w fallicznych oknach, łatwo dopatrzyć się inspiracji dawnymi lekcjami anatomii. Dołóżmy do tego niespokojne, rozmyślnie fałszujące pejzaże dźwiękowe Jerskina Fendriksa, a dostaniemy kino, które wytrzymuje porównania z wielkimi kuglarzami ekranu, od Felliniego po Burtona.