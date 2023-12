Tusk wyszedł obronną ręką. Z pomocą Kaczyńskiego

Trwający od poniedziałku polityczny maraton – z nieudanym wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego, powołaniem Donalda Tuska na premiera, wygłoszeniem przez niego exposé oraz zatwierdzeniem przez Sejm jego rządu – przebiega właściwie bez niespodzianek. Dopełnieniem procedury powrotu lidera PO do władzy będzie wręczenie nominacji dla jego gabinetu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Naturalne są porównania obecnego Tuska do tego sprzed lat, gdy sprawował funkcję premiera w latach 2007-14. Gustuje w tym zwłaszcza PiS, co rusz przypominając podniesienie wieku emerytalnego, reset w stosunkach z Rosją, likwidację jednostek wojskowych i policyjnych oraz inne przewiny.

Wtorkowe exposé Tuska było w każdym razie całkiem odmienne zarówno od tego z roku 2007, jak i tego z roku 2011. Przede wszystkim nie było to z formalnego punktu widzenia exposé. Termin ten jest zarezerwowany do sytuacji, gdy rząd jest powołany przez prezydenta i musi uzyskać w Sejmie wotum zaufania. W przypadku parlamentarnego trybu powołania rządu mamy do czynienia tylko z przedstawieniem posłom do akceptacji składu oraz najważniejszych zamierzeń rządu.

We wtorek Tusk wypadł znacznie lepiej formalnie niż w 2007 roku, a także lepiej politycznie niż w 2011 roku. W 2007 roku miał wyjątkowo długie, ponadtrzygodzinne przemówienie, w którym jednak trudno było znaleźć jakieś konkrety. Cztery lata później przeciwnie – exposé było krótkie, konkretne i zapowiadało radykalne reformy, np. podniesienie wieku emerytalnego, choć nie było o tym mowy w kampanii wyborczej.

Tym razem wystąpienie Tuska trwało tyle, ile trzeba, i znalazło się w nim wszystko, co trzeba. Cytat z przesłania Piotra Szczęsnego, który spalił się na placu Defilad w 2017 roku, był formą hołdu dla wszystkich tych, którzy przez 8 lat sprzeciwiali się czynnie praktykom rządów PiS. Choć zarazem premier może być – i jest – krytykowany za wykorzystanie śmierci człowieka w kryzysie psychicznym do politycznego celu.