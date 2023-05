Polska bezzębna, czyli smartfon zamiast szczoteczki

Tylko jedna czwarta Polaków ­stosuje się do podstawowych zaleceń higieny jamy ustnej, a 70 proc. nie bada się systematycznie u dentysty. Jeszcze gorzej wyglądają statystyki Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczące próchnicy. W grupie trzylatków cierpi na nią 41 proc., a wśród osiemnastolatków – aż 93 proc.

– Mój syn Walduś długo myślał, zanim poszedł do dentysty – opowiada pani Aniela. – Mówię mu, jesteś już w latach, jak se kobity nie znajdziesz, to się gospodarka zmarnuje. No i trafiła się jedna z Ukrainy, akurat pan Bóg wojnę nadał, z dzieckiem, ale porządna i robotna. Tylko jak mu przed ołtarzem stawać, kiedy on ma w gębie taką przecinkę? Trzeba mu było zęby wstawić.

Waldek wahał się jeszcze miesiąc, bo może dla przyszłej żony ważniejsza będzie łazienka w domu niż to, czy on ma czym schabowego pogryźć. Sprawdził ceny, wyszło, że łazienka taniej go wyniesie niż leczenie...