„Polityczny sobowtór” Macrona. Co planuje nowy premier Francji

Gabriel Attal zastąpił na tym stanowisku Élisabeth Borne, która na czele rządu stała od lipca 2022 r. We Francji obowiązuje system prezydencki, a rola premiera polega przede wszystkim na realizacji decyzji głowy państwa. Nominacja Attala to niespodzianka – faworytami wyścigu o fotel premiera byli bardziej od niego doświadczeni politycznie konkurenci z rządzącej prezydenckiej partii Renesans.

Można sądzić, że 46-letni Macron, proeuropejski liberał, postawił na swojego „politycznego sobowtóra” Attala, gdyż chce odmłodzić wizerunek swojej formacji. Główną stawką dla prezydenta są dziś czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego, w których głównym konkurentem „macronistów” będzie nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe kierowane przez Marine Le Pen, mające spore poparcie wśród młodych wyborców. Wysunięcie na pierwszy plan popularnego, ale mało doświadczonego Attala ma pozyskać dla centrystów najmłodszy elektorat.

Dwaj „idealni zięciowie”

Attal i Macron mają wiele wspólnego: obaj pochodzą z zamożnej rodziny, ukończyli elitarne prywatne szkoły średnie oraz Instytut Nauk Politycznych. Obu we wczesnych latach ich politycznej kariery bliżej im było do lewicy, zanim przesunęli się do centrum. Attal w 2016 r. porzucił socjalistów na rzecz utworzonego przez obecnego prezydenta ruchu En Marche! (Naprzód!). Potem, gdy Macron został szefem państwa, kariera Attala nabrała zawrotnego tempa: był kolejno rzecznikiem rządu, ministrem ds. budżetu, a przez ostatnie pół roku ministrem edukacji. I prezydent, i premier mają zdolności oratorskie oraz urodę w typie – jak to mówią Francuzi – tzw. „idealnego zięcia”.