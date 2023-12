Belfer na cenzurowanym. Francuscy nauczyciele są coraz bardziej zmęczeni. I wściekli

„Sam tego chciał”

Gdy rozmawiam z Rémim, we francuskich szkołach żywe jest wspomnienie o zamachu w Arras: 13 października islamski terrorysta zabił przed tamtejszym liceum nauczyciela języka francuskiego Dominique’a Bernarda i ranił trzy kolejne osoby. Napastnik „polował” przed szkołą na nauczyciela historii (nie znalazł go), gdy na drodze stanął mu Bernard. Gdyby nie to, ofiar mogłoby być więcej (za tę postawę nauczyciela nagrodzono pośmiertnie Legią Honorową).

Do zamachu doszło niemal dokładnie trzy lata po śmierci nauczyciela historii i geografii Samuela Paty’ego z rąk 18-letniego radykała islamskiego z Czeczenii. Paty zginął za to, że na zajęciach o wolności słowa pokazywał uczniom karykatury Mahometa.

Sprawcą ataku na szkołę w Arras okazał się 20-letni imigrant z Inguszetii, były uczeń tego liceum. Twierdził, że złożył przysięgę na wierność Państwu Islamskiemu. Według dziennika „Le Monde” na wideo, zarejestrowanym tuż przed atakiem, oskarżył szkoły francuskie, do których chodził, że – tu cytat z nagrania – „pchnęły go do piekła”, bo „nauczyły go demokracji i praw człowieka”.

Zaraz po zamachu w Arras w szkołach całej Francji zarządzono minutę ciszy poświęconą obu zabitym nauczycielom. Rémi wspomina: – W mojej klasie nikt nie przerwał minuty ciszy. Ale w innych klasach były śmiechy i komentarze, że „on”, czyli Samuel Paty, „sam tego chciał”. W sensie: bo pokazywał karykatury Mahometa.

Tego samego dnia w całej Francji zanotowano ok. 600 przypadków zakłócenia przez uczniów minuty ciszy, głównie w gimnazjach. Wobec winowajców zastosowano rozmaite kary: od ostrzeżeń po usunięcie ze szkoły (w praktyce – przeniesienie do innych placówek).Tę ostatnią sankcję zastosowano w 85 wypadkach, gdy w grę wchodziły „pochwała terroryzmu” lub „groźba pod adresem nauczycieli”.

Do serii podobnych incydentów doszło już osiem lat wcześniej. Wtedy, po zamachach na redakcję „Charlie Hebdo” i żydowski sklep w Paryżu, wielu uczniów także odmówiło upamiętnienia ofiar tych ataków.

Laickie serce Francji

Francja jest od wielu już lat na celowniku islamskich radykałów, z dwóch przede wszystkim względów. Po pierwsze, wskutek jej zaangażowania zbrojnego w walkę z dżihadystami na Bliskim Wschodzie i Afryce, w krajach Sahelu. Ostatnio doszło do tego wsparcie dyplomatyczne Francji dla Izraela w jego wojnie z Hamasem. 2 grudnia w pobliżu wieży Eiffla w Paryżu 26-letni terrorysta islamski, wcześniej więziony za przygotowanie innego zamachu, zabił nożem niemieckiego turystę i zranił ciężko młotkiem dwie inne osoby. Swój atak uzasadnił m.in. atakami Izraela na Gazę i wsparciem Francji dla państwa żydowskiego.

Drugim powodem ataków islamistów na Francję jest obrona przez nią laickości, zwłaszcza w szkołach. „Świecka edukacja jest sercem Republiki Francuskiej, którą oni [terroryści] chcą unicestwić” – mówił Hugo Micheron, znany badacz zjawiska dżihadyzmu, po ataku w Arras.

Laicka szkoła jest nieodłącznym elementem francuskiej tożsamości od 140 lat, gdy nad Sekwaną – na przekór potężnemu wówczas Kościołowi katolickiemu – wprowadzono dla wszystkich obowiązkowe i świeckie nauczanie w szkołach podstawowych.

Od 1905 r. Francja wyróżnia się w Europie ostrym rozdziałem religii i wyznań od państwa. Ta laïcité, czyli właśnie rygorystycznie pojmowana świeckość państwa, jest zapisana w konstytucji.

W szkołach publicznych nie mogą się odbywać lekcje jakiejkolwiek religii ani nawet religioznawstwa (z wyjątkiem Alzacji i przyległego do niej departamentu Moselle, które zachowały konkordat z czasów, gdy przynależały do Niemiec). Od 2004 r. we wszystkich szkołach publicznych obowiązuje ustawa, która zakazuje – tak uczniom, jak i personelowi – noszenia strojów czy „ostentacyjnych” symboli religijnych. Obejmuje to muzułmańskie chusty, a także krzyżyki na szyi dużych rozmiarów czy żydowskie kipy.

Z krótkowzroczności lub tchórzostwa

Według badania ośrodka Ifop z czerwca 2023 r., 57 proc. ankietowanych francuskich nauczycieli wszystkich szczebli, od podstawówki do liceum, zaobserwowało próby łamania przez uczniów lub personel szkolny ustawy z 2004 r. (np. przez noszenie chust bądź innych nakryć głowy przez muzułmańskie uczennice).

Ale kwestia strojów to tylko wierzchołek góry lodowej.

Presja nielicznych, ale bardzo aktywnych radykałów islamskich na szkolnictwo i programy nauczania nie jest czymś nowym. Jedną z pierwszych osób, które 20 lat temu alarmowały władze o zagrożeniu dla laicité ze strony radykalnych muzułmanów z kręgu salafitów, był Jean-Pierre Obin, ówczesny generalny inspektor edukacji. Co prawda – pisał Obin w swoim głośnym raporcie z 2004 r. (odłożonym wtedy na półkę) – salafici różnią się bardzo od islamskich terrorystów, bo nie wzywają do przemocy i pragną pokojowego praktykowania wiary, są jednak groźni, bo głoszą wyższość prawa muzułmańskiego (szariatu) nad prawem państwowym.

W wydanej trzy lata temu książce „Jak daliśmy islamizmowi wejść do naszych szkół” Obin zarzucił politykom francuskim, że przez 20 lat zamiatali ten problem pod dywan, za sprawą swojej „krótkowzroczności” lub „tchórzostwa”. Dziś, zdaniem Obina, widać „katastrofalne skutki” ignorowania tych kwestii.

Nie wszyscy zgadzają się z tym alarmistycznym tonem. Chloé, młoda nauczycielka francuskiego w liceum publicznym na paryskich przedmieściach, uważa ten obraz za jednostronny.

– Z moich doświadczeń, a uczę od 10 lat w dzielnicach „priorytetowych”, wynika, że zdecydowana większość uczniów akceptuje zasady rozdziału państwa i religii. I nie jest też tak, że problemy leżą tylko w islamie, bo radykalne ruchy katolickie także walczą z laickim nauczaniem – twierdzi Chloé w rozmowie.

Dodaje, że ścisłe świeckie rygory nie obowiązują w licznych we Francji katolickich szkołach prywatnych, na ogół subwencjonowanych przez państwo. Chodzi do nich aż ok. 15 proc. wszystkich uczniów, ze względu na zwykle wysoki poziom nauczania. Przyjmują one w dużej liczbie uczniów innych wyznań, w tym muzułmanów i żydów, jak też niewierzących.

Autocenzura

We wspomnianym badaniu ośrodka Ifop prawie połowa, bo 48 proc. nauczycieli, przyznała, że dokonywała „autocenzury” swoich wypowiedzi dotyczących świeckości czy wolności słowa, aby uniknąć protestów ze strony uczniów lub rodziców.

Na kłopoty z laïcité we francuskich szkołach wskazują także świadectwa nauczycieli różnych szczebli, z którymi rozmawiałem, w większości pracujących w tzw. trudnych dzielnicach.

Dyrektor liceum publicznego w departamencie Seine-Saint-Denis, zamieszkanego licznie przez imigrantów z Maghrebu i ich potomków, powiedział mi, że „niektórzy nauczyciele wolą unikać drażliwych spraw, żeby nie dochodziło do konfrontacji z uczniami”. Jako przykład wymienił dyskusje na temat prawa do krytykowania religii. Nasza rozmowa, w której prosił o anonimowość, odbyła się po śmierci Paty’ego, a przed zamachem w Arras.

– Kiedy przywoła się rysunki Mahometa, niektórzy uczniowie będą wołać: to bluźnierstwo. Nie mają dostatecznego dystansu ani przygotowania, żeby oglądać takie karykatury, tego tematu nie chcemy z nimi podejmować – przyznał dyrektor.

Z kolei Anne (imię zmienione na prośbę rozmówczyni), nauczycielka z 40-letnim stażem, pracuje w jednym z paryskich liceów. Jej szkoła, co podkreśla, jest prywatna, ale zarazem bezpłatna i świecka, subwencjonowana przez państwo.

Anne zauważa, że na ogół jej uczniowie przestrzegają reguł laickiej szkoły, choć jest więcej przypadków ich łamania niż jeszcze 10-20 lat temu. Coraz częściej, jej zdaniem, rodzice próbują ingerować w program nauczania.

Nauczycielka podaje przykład religijnych rodzin muzułmańskich. – Bywa, że uczniowie pod wpływem opinii zasłyszanych w domu nie chcą mnie słuchać, bo jestem kobietą. Ale to szybko ucinam, aby nie mieli wątpliwości, że w klasie to ja jestem kapitanem – podkreśla.