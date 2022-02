Poezja i nawóz

Dwieście pięćdziesiąt hektarów pola uprawnego może użyźnić nawóz, który zaprawimy substancją uzyskaną z pęcherza jelenia wypełnionego kwiatami krwawnika zakopanego w ziemi na pół roku. Róg krowi z kolei wypełniamy łajnem, a czaszkę bydlęcą korą dębu. Każdy z preparatów do rolnictwa biodynamicznego jest oznaczony liczbą (np. rumianek w jelicie to nr 503), ale na tym się kończy podobieństwo do praktyk świata, gdzie najważniejsze to mieć swój kod, systemowy numerek i PESEL.

Biodynamika to mroczna „ezoteryka” i „czary” – tak ostrzegali niedawno naukowcy, agronomowie i politycy w trakcie prac we włoskim parlamencie nad nowelizacją ustawy regulującej zasady rolnictwa ekologicznego. W pierwotnej wersji istniał paragraf rozszerzający zakres stosowania ustawy (a zatem również dotacje) na rolnictwo biodynamiczne. ­Zeszłoroczny włoski noblista z fizyki poczuł się zmuszony zaapelować do...