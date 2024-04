Paweł Bravo: czy ziemniak to warzywo?

USA to jest taki specyficznie bogaty kraj, w którym odsetek ludzi korzystających z darmowego lub dotowanego jedzenia jest wyższy niż w statystycznie biedniejszej Europie. Każdy taki program zasiłków i subwencji trzyma się ramowych zasad zdrowego odżywiania – kierownik stołówki musi wykazać w tabelce, że określona część menu to warzywa, podobnie z talonami na żywność, pewną ich część trzeba zużyć na warzywa właśnie. Ziemniaki to najtańsza i najchętniej spożywana pozycja w tej kategorii, nie tylko z powodu ceny, ale i przyzwyczajeń. Jeśli z niej wypadną, to wydatki stołówek mogą znacznie podskoczyć (albo po prostu spadnie liczba wydawanych dzieciom obiadów), zmieni się koszyk zakupowy najbiedniejszych. Ziemniaczany przemysł zostanie odcięty od państwowych pieniędzy – sam kanał „szkolny” to kwoty rzędu dziesiątek miliardów dolarów rocznie.

Obrońcy ziemniaka jako warzywa podnoszą argument, ze zawiera on (albo powinien zawierać, bo wskaźniki te często nie uwzględniają spadku zawartości pierwiastków, o którym mówiliśmy wcześniej) dużo potasu, więcej niż banany. A także witaminy B6 i C oraz dużo błonnika. Wszystko to w teorii prawda, ale błonnik jest obecny głównie pod skórką, skorzystamy zeń jedząc ziemniaki w mundurach – najlepiej wcale po ugotowaniu nie obierane. Tymczasem kiedy mówimy „ziemniak”, powinniśmy myśleć przede wszystkim „mrożone frytki”. Ponad połowa tego płodu rolnego w USA kończy właśnie w ten sposób. Jeśli więc potraktować te nieszczęsne grains jako kategorię „zapychacze”, bo tym w istocie jest chleb albo pizza, bez związku z ziarnami, to sugestia amerykańskich urzędników, skazana, jak się zdaje, na utrącenie, jest sensowna. Odbija się to też w naszej mentalności kuchennej – i dlatego o tej sprawie piszę: bo i na polskim talerzu gości trójca: kotlet + ziemniaki + jarzyna (plus ewentualnie podgrupa surówkowa).

Tymczasem w basenie Morza Śródziemnego ziemniak jest traktowany jako warzywo takie samo jak marchew czy seler, i z tej racji bywa poddawany różnym ciekawym zabiegom kulinarnym, których my nawet nie rozważamy, poprzestając na gotowaniu w postaci obranej (co pozbawia je wielu składników, w tym potasu) oraz rozgniataniu. Jednym z tych uszlachetniających ziemniaka przepisów są kalabryjskie pipi e patati. Kroimy na podłużne kawałki, 2 cm grubości, 0,5 kg koniecznie starych ziemniaków, płuczemy je kilkakrotnie w wodzie, by straciły część skrobi, dokładnie suszymy. Wrzucamy na patelnię o wysokim brzegu albo garnka, gdzie rozgrzaliśmy ok. 0,5 cm warstwę oliwy, smażymy kilka minut mieszając, po czym dodajemy podobną ilość słodkiej papryki pociętej na paski. Smażymy na średnim ogniu, po paru minutach dodajemy jeszcze jedną małą cebulę w talarkach i dwa pokrojone pomidory. Dalej smażymy, aż ziemniaki zmiękną i się ozłocą (potrwa to co najmniej kwadrans). Jeśli zaczęłoby się przypalać, możemy dodać odrobinę wody. Solimy dopiero na koniec!

A wiecie co jest najzabawniejsze? To, że w Kalabrii takie ziemniaczane danie podaje się w wydrążonym chlebie. W powyższym przepisie, jak w każdym, gdzie chodzi o długotrwałe smażenie, lepiej użyć oliwy rafinowanej, a nie extra virgin z pierwszego tłoczenia na zimno. Często ma ona zbyt niski punkt dymienia i nie powinna być przegrzewana, a poza tym przy takiej obróbce termicznej po prostu jej szkoda. Tym bardziej że zgodnie z tym, co już tu pisaliśmy, oliwa wskutek trwającej już dwa sezony suszy w Hiszpanii znacznie podrożała. Do tego stopnia, że zaczęto ją kraść z hiszpańskich sklepów na równi z drogimi alkoholami… Niedługo zapewne taki los spotka też czekolady i kakao w proszku. Nawet gdyby się biologom udało szybko stworzyć drzewa oliwne i kakaowe zdolne tak jak zmartwychwstanka jerychońska gromadzić znacznie więcej cynku i generalnie radzić sobie lepiej z suszą, to do pierwszego sensownego owocowania musi minąć w przypadku oliwek co najmniej 20 lat, a w przypadku kakao ten czas jest tylko odrobinę krótszy. Bez czekolady możemy sobie łatwo poradzić – jeszcze wszak pół wieku temu był to rarytas, rzecz bardzo odświętna. A zamiast oliwy? Cóż, jako rzepakowy potentat może nie powinniśmy się obawiać, gdyby nie pewne problemy z tą uprawą, ale do nich wrócimy niebawem, gdy nasze pola się zażółcą.

Tymczasem spróbujmy przetrawić to wszystko – złe wieści oraz ziemniaki uduszone z papryką – pomagając sobie winem, pitym z koniecznym umiarem. Kalabria poza kilkoma niszowymi etykietami nie jest dobrą winiarską krainą, w przeciwieństwie do leżącej tuż za wąskim kanałem Sycylii. Gdybym chciał wina średniej budowy pasującego do pipi e patati (bo nie jest to danie, które sprostałoby bardzo ciężkiemu, mocno podkręconemu beczką winu), to bym sięgał pewnie po nero d’Avola, ale nie takie z najwyższej półki, tylko zachowujące sporą soczystość owocu, przypominającego ciemną śliwkę i jeżyny – na przykład z winnicy Castellucci Miano dostępne w sklepach Mielżyńskiego. Gdybyśmy już tam trafili (Warszawa, Poznan, Gdańsk), to warto sięgnąć po coś jeszcze innego, arcylekką, a jednocześnie złożoną, niebłahą wersję valpolicelli, która to apelacja w Polsce zrobiła karierę właściwie tylko w swojej najcięższej wersji amarone. Dobra lekka valpolicella classico przy tym jest jak zwinna baletnica z obrazu Degasa przy wystrojonej w krynoliny księżnej z dworskich portretów, warto mieć ją zawsze w pamięci jako jedno z najbardziej uniwersalnych win do włoskiej gastronomii, zwłaszcza tej czerwonej, czyli zawierającej pomidory. Butelki z winnicy Tedeschi to jest prawdziwa pierwsza liga tej apelacji, w sensownych jak na nasze warunki cenach.

Ciekawe, czy kiedy się spotkamy następnym razem, będzie już pora porozmawiać o szparagach. Szczerze mówiąc, nawet jeśli zawierają o połowę mniej witaminy A niż w czasach mojego dzieciństwa, i tak się nie mogę ich doczekać.