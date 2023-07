Oszajca: Łapaj heretyka!

W Ewangelii Mateusza Jezus mówi do apostołów, czyli nauczycieli Pisma i Prawa Nowego Przymierza: „Każdy nauczyciel Pisma, gdy staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare”. Dzisiaj to ewangeliczne nauczanie Jezusa jest już starym „skarbem”, stąd pytanie: co z tego liczącego dwa tysiące lat magazynu kościelnego nauczania wybrać, a co zostawić w spokoju? Niech się nie przydaje, ale niech będzie. Natomiast jeśli coś umarło na dobre, na nic się zda stawianie nieboszczyka na nogi. Przecież już raz próbowaliśmy tego dokonać, stawiając przed sądem wywleczonego z grobu papieża Formozusa (tzw. synod trupi 897 r. – red). Jednak nie wszystko, co cuchnie, jest stare, i nie wszystko, co ładnie pachnie, jest nowe.

Takich, którzy na własną zgubę uwierzyli w obietnice bezproblemowego życia składane przez mających...