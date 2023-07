Nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary: przyjaciel i współpracownik Franciszka

Dykasteria Nauki Wiary do niedawna była filarem Watykanu, podtrzymującym doktrynę Kościoła. Przez wieki instytucja ta zmieniała nazwę kilka razy, ale nawet to nie sprawiło, by wielu ludziom przestała się kojarzyć ze Świętą Inkwizycją.

Decyzją o zmianie przełożonego najważniejszej kongregacji doktrynalnej papież pokazuje, że zmienić można wiele, również uświęconą tradycję. Odejście dotychczasowego prefekta, hiszpańskiego jezuity Luisa Ladarii Ferrera, wcześniej jednego z najbliższych współpracowników Benedykta XVI, było co prawda do przewidzenia ze względu na jego wiek. Mało kto jednak przypuszczał, że jego miejsce zajmie 61-leni – stosunkowo młody jak na to stanowisko – Argentyńczyk, którego w skrócie można nazwać prawą ręką Franciszka. Mimo bogatego dorobku intelektualnego Fernándeza, autora ponad 300 publikacji naukowych, krytykują go konserwatyści. Franciszek stawia jednak...