Obrazki z wystawy „Rosja”

Wystawę otwarto w Ogólnorosyjskim Centrum Wystawowym WDNCh w Moskwie 4 listopada. Wtedy wypada Dzień Jedności Narodowej (w rocznicę wypędzenia polskich interwentów z Kremla w 1612 r.). Wystawa będzie otwarta przez pół roku – oczekuje się, że odwiedzi ją 20 milionów widzów. Wstęp jest bezpłatny.

Kompleks wystawowy WDNCh powstał w latach stalinowskich – w pawilonach prezentowano osiągnięcia Kraju Rad (WDNCh to skrót nazwy Wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej) – maszyny, obrabiarki, skansen przedstawiający ideał kołchozu, traktory itd. Każda z republik związkowych w swoim pawilonie prezentowała to, co miała najlepszego, wrażenie szczęścia i harmonii stwarzała fontanna „Przyjaźń Narodów”, obrazująca jedność wszystkich republik; przed wejściem postawiono słynną rzeźbę Wiery Muchinej „Robotnik i kołchoźnica” – symbol wiecznego sojuszu ludzi pracy.

Serca homo sovieticus miały napełniać się radością na widok tych sukcesów i gorąco wierzyć w świetlaną przyszłość, zapowiadaną periodycznie przez kolejnych przywódców.

Autorzy wystawy „Rosja” nawiązują do tamtej tradycji. Każda z prowincji Federacji Rosyjskiej ma swoją własną ekspozycję. Zadbano, aby szczególnie zasobnie wypadły regiony okupowane, świeżo zabrane Ukrainie. Serca homo putinicus mają napełniać się radością na widok tych terytorialnych zdobyczy.

O zbrodni w Buczy, zrujnowaniu Mariupola, wywożeniu pralek i lodówek z podbitych ukraińskich ziem na wielkiej multimedialnej wystawie nie ma żadnej wzmianki. Zresztą nie ma nawiązań do toczącej się krwawej wojny – samo szczęście w pokoju i zgodzie. Akcenty militarne obecne są jedynie w czeczeńskim pawilonie: portret Ramzana Kadyrowa prezentowany jest na tle udrapowanego w kamuflaż wozu terenowego. Kult przemocy obecny na co dzień w republice dominuje nad innymi aspektami życia.

Przejawem tego jest nie tylko to, że Kadyrow nieustannie pokazuje się w ubraniach przypominających mundur i wychwala waleczność swoich ludzi (notabene – jeszcze kilka miesięcy temu występował w duecie z Jewgienijem Prigożynem, do spółki wykazywali, że podległe im formacje zbrojne są jedynymi sprawnymi jednostkami walczącymi na ukraińskim froncie; po nieudanym buncie Prigożyna Kadyrow dołożył wszelkich starań, aby o tamtej sztamie z buntownikiem zapomniano i znów jest najbardziej lojalnym putinistą).

Ostatnio częstym bohaterem wiadomości napływających z Kaukazu Północnego jest piętnastoletni syn Kadyrowa, Adam. Wsławił się tym, że pobił siedzącego w areszcie sprawcę spalenia Koranu. I teraz kolejne republiki północnokaukaskie, w których większość ludności stanowią wyznawcy islamu, przyznają Adamowi medale za wybitne zasługi. Na ostatniej ceremonii w Kabardo-Bałkarii piętnastolatek zjawił się ze złotym pistoletem – taki szyk.

W Dniu Jedności Narodowej odwiedzających wystawę „Rosja” powitał na WDNCh Shaman, który z towarzyszeniem chóru neopionierów wykonał patriotyczny hit „Ja russkij” (Jestem Rosjaninem). Tego dnia telewizja nadała retransmisję niedawnego koncertu Shamana z Petersburga, na którym wykonawca imitował odpalenie ładunku jądrowego za pomocą znajdującego się w czarnej walizeczce guzika atomowego (opisałam to na blogu 17 mgnień Rosji).