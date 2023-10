O dwa martini za dużo. Opowiadania Johna Cheevera

Tak czy owak, wielkim, niespełnialnym marzeniem Cheevera, urodzonego w Quincy na przedmieściach Bostonu w rodzinie obwoźnego szewca i pielęgniarki, była przynależność do lokalnego grona szlachetnie urodzonych – jedyne, co mógł zrobić prócz konfabulowania, to wymyśleć od nowa samego siebie. Istnieją liczne świadectwa tej kreacji, ale jedno uważam za wyjątkowo trafne: to relacja poety Dany Gioia ze spotkania z Cheeverem na Uniwersytecie Stanforda we wczesnych latach 70. – w czasach, warto zaznaczyć, gdy jego akcje stały nisko, a znajomym zdarzało się znajdować go śpiącego po pijanemu wśród bezdomnych na nowojorskich ulicach, z flaszką w dłoni, ale za to bez ubrania, jedynie w płaszczu.

„Chociaż Cheever wyglądał dokładnie tak, jak na zdjęciach z książkowej obwoluty, zaskoczyły mnie trzy rzeczy” – pisze Gioia („Studying with Miss ­Bishop: Memoir from a Young Writer’sLife”, 2021). – „Po pierwsze, że był tak niski. Z jakiegoś powodu (...) spodziewałem się czarująco wysokiego jankeskiego dżentelmena. Zamiast tego ujrzałem drobnego, chłopięco wyglądającego mężczyznę, który mierzył ledwie kilka cali powyżej pięciu stóp. Po drugie, Cheever był najbardziej opanowanym facetem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Każdy jego gest był tak pełen gracji, że z trudem mógł uchodzić za element topornej codzienności. Nawet to, jak siedział, wydawało się starannie skomponowane, niczym portret. (...) [Cheever] miał styl, który przykuwał uwagę, podobnie jak wielki aktor może skraść scenę, nie mówiąc przy tym ani słowa. Wreszcie, byłem oszołomiony jego głosem. Cheever mówił patrycjuszowską angielszczyzną z Massachusetts, którą, jak podejrzewam, sam wymyślił, bo nigdy nie słyszałem nikogo innego mówiącego w podobny sposób. Używał jednak tego eleganckiego, fikcyjnego dialektu tak przekonująco, że w jego głosie rozbrzmiewała siła starożytnego autorytetu. Rozmawiałem w życiu z ludźmi zabawniejszymi i mądrzejszymi niż Cheever, z ludźmi bardziej pomysłowymi, (...) spostrzegawczymi lub sympatycznymi, ale nigdy nie spotkałem nikogo, kto posiadałby wszystkie te cechy (...) w tak zręcznej równowadze. Nie była to banalna równowaga umysłowości mocno stojącej obiema nogami na twardym gruncie, ale równowaga akrobaty”. I było to właśnie owo przebranie.

I po wszystkim

W pewnym sensie więc podmiejskie opowiadania Cheevera są zawsze o nim samym – starającym się zachować twarz oraz status przybłędzie i wyrzutku, idealizującym ognisko domowe alkoholiku wychowanym w rodzinie, w której nie wylewało się za kołnierz, niekochanym chłopcu, którego pierwszą miłością nie była dziewczyna z sąsiedztwa, ale jego własny, starszy brat (z biografii autorstwa Baileya wynika skądinąd, że nie była to relacja czysto platoniczna), i który niemal przez całe życie obwiniał się za homoseksualne skłonności, głosił dość odstręczające homofobiczne poglądy i, o ile akurat był w stanie utrzymać się na nogach, rzucał się – niczym Neddy Merrill do kolejnych basenów – w następujące po sobie, pospiesznie konsumowane romanse z kobietami (jedna z jego kochanek wspominała, że nigdy nie widziała równie napalonego faceta, inna – że „wystarczyło wejść do pokoju, a już miał cię na kanapie. Raz, dwa i po wszystkim. I w zasadzie mogłaś sobie stamtąd pójść na resztę wieczoru. A on był szczęśliwy”).

Obraz

Dopiero w ostatnich latach przed chorobą i śmiercią w bliskim kręgu Cheevera zagościł – niemal oficjalny – kochanek, młody pisarz Max Zimmer. Ale nawet wtedy nie mogło być całkiem normalnie: Zimmer mieszkał z Cheeverem i jego żoną Mary w ich domu w Ossining, w ramach kamuflażu pełniąc rolę jakiegoś bliżej nieokreślonego asystenta.

Gdy był dzieckiem, matka Cheevera co jakiś czas przypominała mu, że nikt nie oczekiwał jego przyjścia na świat. „Wypiłam po prostu o dwa martini za dużo – mówiła. – A twój ojciec tak pragnął aborcji, że producenta aniołków zaprosił do nas na obiad”. Przez wszystkie dekady swojego życia – z własnego wyboru – był sam wśród ludzi. W dodatku miał to nieszczęście, że nawet gdy wspinał się na szczyty popularności, zawsze w pobliżu lśniła pisarska gwiazda większego formatu: w latach 50. J.D. Salinger, w latach 70. choćby John Updike, Philip Roth czy Raymond Carver (z którym zresztą Cheever ostro popijał).

Mówiąc o formacie, nie myślę o jakości pisarstwa – to sprawa gustu – lecz o rozgłosie i prestiżu: wyśnione przedmieścia Cheevera stały się w pewnym sensie jego literackim więzieniem. A przecież był prozaikiem fenomenalnie czułym, mądrym i samoświadomym. ©

Obraz

John Cheever WIZJA ŚWIATA przeł. Krzysztof Majer, Wydawnictwo Czarne 2023