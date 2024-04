Nowy biskup sosnowiecki: jeśli ksiądz popełni przestępstwo, będę reagować ostro

Artur Sporniak: Czy długo Ksiądz Biskup zastanawiał się, zanim zgodził się przyjąć nominację na biskupa sosnowieckiego?

Bp Artur Ważny: Nuncjusz najpierw raz rozmawiał ze mną i była to rozmowa niezobowiązująca – raczej poznanie się i budowanie relacji. Myślę, że takie rozmowy są ważne dla niego, ponieważ on nie zna za dobrze polskich biskupów. Propozycja padła dopiero podczas drugiej rozmowy, o którą zostałem poproszony. Domyślałem się, że chodzi o Sosnowiec, bo to jest pierwsze miejsce do obsadzenia.

I od razu się Ksiądz Biskup zgodził?

Pytałem, czy mam jakiś czas do zastanowienia. Nuncjusz odpowiedział, że oczywiście, ale dodał, że argumentem do namysłu byłyby problemy zdrowotne czy ukryte sprawy, które by moją decyzję blokowały. Papież zadecydował – wybrał mnie, więc się zgodziłem.

Z diecezją sosnowiecką – zwłaszcza ostatnio – związane są liczne skandale. Co zdaniem Księdza Biskupa będzie najtrudniejsze?

Może to zabrzmi dziwnie, ale z tą diecezją kojarzą mi się przede wszystkim imiona i twarze znajomych osób, a nie sprawy, które mogą być trudne. Przed bolesnymi wydarzeniami najpierw są relacje z ludźmi.

Kim są te osoby?

To ludzie zaangażowani w życie Kościoła, działający w różnych wspólnotach. Poznałem ich w ramach pracy Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy episkopacie. Poza tym znam paru księży pochodzących z diecezji tarnowskiej, pracujących w diecezji sosnowieckiej.

Po dymisji bp. Kaszaka w październiku zeszłego roku wakat w Sosnowcu trwał aż pół roku. Wśród księży mówi się, że wielu odmówiło przyjęcia nominacji ze względu na trudną sytuację w diecezji.

Nie wiem, czy nuncjusz wcześniej komuś jeszcze składał propozycje – nie mam takich informacji. Być może. Ja jestem wdzięczny abp. Adrianowi Galbasowi, który w tym czasie pełnił funkcję administratora diecezji, że przygotował grunt pod moje przyjście. Przeprowadził wiele rozmów z ludźmi, zwłaszcza z kapłanami. Właśnie wybieram się do Katowic porozmawiać z arcybiskupem. Potem w Sosnowcu mam się zobaczyć z pracownikami kurii, a następnie w Częstochowie z naszymi klerykami, którzy tam się uczą – to dla mnie bardzo ważne. Spotkam się też z karmelitankami, bo bez wsparcia ich modlitwy moje starania będą płonne. Na koniec mam spotkanie w Czeladzi z grupą ok. pięćdziesięciu księży, których wcześniej zaprosił abp Adrian.