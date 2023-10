Biskup Kaszak po skandalu w Dąbrowie Górniczej składa dymisję. Ale niczego nie wyjaśnia

Każdy z nas ma ludzkie ograniczenia i prośba o wybaczenie, że się je posiada nie ma sensu. A nieokreślone, warunkowe przeprosiny „jeśli kogoś uraziłem, coś zaniedbałem” mogłoby równie dobrze wygłosić wśród swoich bliskich dziecko, które idzie do pierwszej spowiedzi. W kontekście tego, co działo się w diecezji sosnowieckiej przez ostatnie lata, a czego konsekwencją jest jedna z bardziej radykalnych kościelnych decyzji administracyjnych – dymisja biskupa ordynariusza – taka forma przeprosin świadczy o niezdolności Grzegorza Kaszaka do publicznego wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoje biskupie działania. Potwierdza to słuszność decyzji o jego dymisji.

Trzeba jednak jasno stwierdzić, że dymisja biskupa Kaszaka jest tylko pierwszym krokiem do naprawy stanu diecezji sosnowieckiej. Przed obecnym administratorem, abp. Galbasem, oraz przed następnym biskupem sosnowieckim stoi bardzo trudne zadanie. W jego realizacji warto zadbać o przejrzystość działań i o to, by włączać w nie świeckich.