Nobel z fizyki za rzucenie światła na atomy

Są we wszechświecie obiekty tak małe, że nie sposób ich obserwować przy użyciu mikroskopu – żadnego wyobrażalnego mikroskopu, dodajmy. Są też zjawiska tak szybkie, że nie da się ich sfilmować ani sfotografować w konwencjonalnym sensie. Badanie tego typu układów zmusza nas do wyjątkowej kreatywności i do przemyślenia jeszcze głębiej tego, jak właściwie działa świat.

Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana za postępy w obserwowaniu świata w skali attosekund. Attosekunda to jedna trylionowa sekundy, a więc ułamek tak drobny, że wymyka się wszelkim intuicjom. Dość powiedzieć, że w jednej sekundzie mieści się mniej więcej tyle attosekund, ile sekund mieści się w całej historii Wszechświata. W skali attosekund atomy drgają i wchodzą w reakcje chemiczne. Okazuje się, że skuteczną metodą obserwowania świata w tej skali jest uderzanie w atomy błyskami światła tak krótkimi, że ocieramy się już o skalę atto.