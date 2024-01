„Nikt tak nie zadba, jak babcia” – ale czy ktoś pyta, co jest dla tej babci dobre?

Jednak w Polsce słyszę: „Biedna babcia siedzi w bloku, w małym mieszkanku, dobrze jej zrobi, jak będzie miała coś do roboty i zaopiekuje się wnukami”.

To usprawiedliwianie pułapki, w którą wplątane są wasze kobiety od pokoleń. A dlaczego młodzi nie pomyślą: jaka jest najlepsza możliwa sytuacja dla babci? Przecież w Polsce cały czas mnożą się możliwości dla seniorów: uniwersytety trzeciego wieku, podróżowanie, nauka języków, gry na instrumentach. Czy intensywna opieka nad wnukami to najlepszy wybór dla każdego?

Polskie babcie często myślą: „Jak mogę mieć swoje życie, gdy tu trzeba pomóc biednej córce, synowi, którzy tyle pracują, aby wyjść na swoje?”.

I to jest problem, o którym trzeba głośno mówić, dużo pisać w waszych mediach.

A może to „żerowanie na miłości” ma swoje korzenie w traumach wojennych wędrujących przez pokolenia?

Zdecydowanie międzypokoleniowa trauma może się przenosić i powodować, że kolejne pokolenia będą miały lęki i obawy. Jednak nie wiem, czy ktokolwiek łączy to z kulturowo określonymi oczekiwaniami co do polskich babć.

W socjalizmie kobieta miała pracować na dwie zmiany, a potem w domu opiekować się mężem i dziećmi. Państwo „wynagradzało” kobiety żłobkami i przedszkolami, ale nie likwidowało tradycyjnego pojęcia ról płci. Po 1989 r. to rynek i rodzina, a nie państwo, stały się głównymi dostawcami opieki społecznej. W wyniku reform gospodarczych wiele kobiet musiało odejść z pracy i zostać w domu po urodzeniu dzieci lub korzystać z prywatnych żłobków i niań, a jeśli nie było ich na to stać – z pomocy babć. Kolejne polskie rządy ograniczały też prawa rozrodcze, rościły sobie prawo kontrolowania kobiecego ciała. Czy to wszystko nie wpływa na instrumentalne traktowanie naszych babć?

Okres od 2021 do 2030 roku został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za „Dekadę zdrowego starzenia się”. Inicjatywy i działania podejmowane w ciągu tej dekady mają na celu wspieranie zdrowego starzenia się społeczeństwa i poprawę ogólnego stanu zdrowia dla wszystkich grup wiekowych. Dlatego nikt nie powinien być postrzegany jednowymiarowo; wszyscy ludzie mają prawo dążyć do tego, co daje im sens: edukacja, godna praca, znaczące relacje społeczne, aktywności rekreacyjne. I nie muszę dodawać, że dotyczy to również polskich babć.

Rząd PiS mówił o wsparciu finansowym dla babć i dziadków pomagających w wychowaniu wnuków od roku do 3 lat. Potem tak zwana „Babcia plus” albo „Babcia 500+” utknęła w sejmowej zamrażarce. Czy takie wynagrodzenie byłoby jednak naprawdę korzystne?

W założeniu to świetny pomysł. Za wysokiej jakości opiekę nad dziećmi, za świetne pierogi – trzeba przecież płacić. Jednak co w przypadku, gdy babcia nie chce poświęcać się dla wnuków? Czy społeczeństwo nie patrzyłoby na nią z dezaprobatą? Babcia chce podróżować, realizować własne projekty, a wszyscy mówią: „Ale rząd ci za to płaci”? To może stwarzać niebezpieczny precedens.

W Europie mówi się o podwyższeniu wieku emerytalnego do 70 lat, natomiast wiek emerytalny Polek to 60 lat. Jest też społeczny nacisk na osoby starsze, aby zrobiły miejsce na rynku pracy dla młodszych. Tymczasem, biorąc pod uwagę stan systemu emerytalnego w Polsce, dziadkowie i babcie mieliby korzyść z pracy tak długo, jak to możliwe.

Kobiety, w różnych okresach swojego życia, muszą podejmować liczne decyzje. Czy opóźnić macierzyństwo? Czy ograniczyć liczbę dzieci? A później: jak długo pracować? Jeśli kobieta zakończy pracę zawodową wcześnie, może mieć niższą emeryturę i oszczędności, a w przypadku problemów zdrowotnych dostępne środki mogą być ograniczone. Kobiety na całym świecie są bardziej narażone na ryzyko bezdomności i ubóstwa z powodu braku zasobów.

No dobrze, jaki więc powinien być ten zdrowy balans, ile godzin opieki nad wnukami?

Zero jest niezdrowe, bo kontakt z wnukami jest bardzo ważny, zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci. Myślę, że liczba godzin zależy od tego, ile może znieść dana osoba. Dla niezbyt zdrowej babci nawet dwie godziny na tydzień mogą być ciężarem. Zależy też, ile ma dzieci pod opieką. Czy jedno, czy piątkę, tak jak moja kuzynka w Stanach.

A może rewolucję w społecznych oczekiwaniach wobec kobiet przeprowadzi generacja X, czyli tzw. „pokolenie pracoholików”, które niedługo zacznie przechodzić na emerytury?

Z jednej strony, dłuższa aktywność zawodowa ogranicza zdolność dziadków do opieki nad wnukami, co oznacza konieczność znalezienia właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Z drugiej strony, jak pokazują badania (np. zespołu z Katedry Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu Wrocławskiego), wnuki mogą budować naprawdę korzystne relacje z dziadkami, którzy nadal rozwijają swoje kariery, zdobywają nowe umiejętności i są zaznajomieni z technologią, nowoczesnym światem. Tacy dziadkowie i babcie mogą być dla młodych pokoleń przykładem, że życie jest nadal ciekawe, nawet gdy się zestarzeję.

Rozmawiała w Australii Agnieszka Burton

NANCY PACHANA to światowej sławy ekspertka w dziedzinie zdrowia psychicznego osób starszych, profesorka geropsychologii i dyrektorka inicjatyw promujących starzenie się w przyjazny sposób na Uniwersytecie Queensland w Brisbane (Australia). Jej dorobek obejmuje ponad 300 artykułów naukowych i wiele książek. W 2014 r. została uhonorowana członkostwem Akademii Nauk Społecznych w Australii. W 2019 r. otrzymała prestiżową Nagrodę M. Powell Lawton, za osiągnięcia w dziedzinie geropsychologii klinicznej. Poza pracą naukową pasjonuje się obserwacją ptaków, wkrótce wyrusza oglądać je do Argentyny.