Nie na cztery ręce

Benedykt XVI nie chciał sam się mierzyć z tak delikatną kwestią. Współpraca z kardynałem Sarah wydała mu się czymś naturalnym i ważnym. Papież emeryt zna głęboko duchowość Kardynała, jego ducha modlitwy i mądrość. Ufa mu”.

Taka odredakcyjna nota otwiera książkę „Des profondeurs de nos cœurs” („Z głębi naszych serc”). Po wydarzeniach ostatnich dni w kolejnych wydaniach będzie musiała ulec zmianie. Za pośrednictwem swojego sekretarza papież emeryt zażądał wyjaśnienia, że nie jest to książka pisana razem, usunięcia swojego nazwiska pod wstępem i zakończeniem – tekstami, które tak zachwyciły redaktora. Benedykt wyraził też zastrzeżenia co do okładki, na której widnieją obok siebie portrety jego i kardynała Sarah. Poprawione wydanie ma się ukazać jako książka kardynała z „wkładem” Benedykta XVI. Tymczasem książka ukazała się już – w pierwotnej formie – po francusku, planowane są...