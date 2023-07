Nie mój zgon. Felieton Elizy Kąckiej

Tak, miałam tego pacjenta, ale zabrał dokumenty. i teraz jego zgon to nie jest moja statystyka, tak powiem”. pauza. „rozumie pan, to jest Pragi problem”. pauza. „ja muszę własne zgony opracować”. pauza. na wzmożeniu irytacji: „ten zgon to jest nie mój zgon, jasne?!”.

Wiata autobusowa, róg Czerniakowskiej i Chełmskiej. do ławki dobija dwóch kiele pięćdziesiątki, skacowanych. siadają, ten bliżej mnie gapi się w niebo. „no, ty patrz, powiedziałbym, że zmierzcha się”. drugi, na czkawce: „weź ty się do mnie nie odzywaj takim językiem”. „a tobie co?”. „nic. jakoś niezręcznie się robi”.

U fryzjerki rankiem. „urlopuje gdzieś pani?”. ja, że niezbyt. „trzeba. ja syna wysłałam z dziewczyną i jej rodzicami do Mielna”. „fajnie”. „ja to bym, haha, na to nie poszła. że ze starymi. ale może i dobrze, przynajmniej kontrola”. „aha”. „synuś musi odpocząć. za rok matura i studia”. „co...