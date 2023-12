„Nie będę już pisał o papieżu”. Ostatni wywiad słynnego watykanisty

Gdy zacząłem prowadzić spotkania „Pizza i ewangelia”, regularnie co dwa tygodnie, do każdego staram się dobrze przygotować. Przed każdym wykładem czytam ok. dziesięciu książek z komentarzami biblijnymi do fragmentu, który zamierzam omawiać.

Często odwołujesz się do greckich oryginałów. Jesteś z wykształcenia filologiem klasycznym?

Nie. Studiowałem literaturę współczesną, nie starożytną. Ale byłem w liceum klasycznym, więc uczyłem się greki. Nigdy natomiast nie uczyłem się hebrajskiego. Trochę mi z tego powodu przykro, ale już za późno, to zbyt trudny język.

Grekę czytam w wydaniach uproszczonych, interlinearnych, gdzie obok greckiego tekstu jest jego tłumaczenie. Sięgam po nie, gdy wiem z komentarzy biblijnych, że chodzi o szczególne znaczenie jakiegoś słowa.

Kim są ludzie, którzy uczestniczą w spotkaniach?

To bardzo różnorodne towarzystwo. Większość to oczywiście Włosi, poza tobą i jednym Niemcem z Drezna. To ludzie, którzy mnie poznali w różny sposób – czytając to, co pisałem, uczestnicząc w moich konferencjach we Włoszech czy za granicą. Znajomi z czasów studenckich, z redakcji, w których pracowałem. Wszystkim proponuję udział. Mówię: może byś zechciał, może by ci się spodobało… Rekrutuję uczestników w rodzinie i w mojej rzymskiej parafii, gdzie jestem koordynatorem działalności kulturalnej. Na spotkania w mieszkaniu przychodziło kilkanaście osób, teraz jest nas około czterdziestki. Zoom poszerzył grono odbiorców.

Zamierzasz omówić cały Nowy Testament?

Przynajmniej ewangelie i Dzieje Apostolskie. Ale to bardzo długi proces. Zaczęliśmy od Ewangelii Łukasza, potem Dzieje Apostolskie, ponieważ są tego samego autora, nawet jeśli on nie miał na imię Łukasz, bo chyba nie wiemy, kto był tym autorem Ewangelii i Dziejów, ale na pewno była to ta sama osoba. Więc czytaliśmy Dzieje Apostolskie jako kontynuację tej Ewangelii. Teraz omawiamy Ewangelię Marka, gdy ją skończymy, przejdziemy do Mateusza, a potem do Jana. Ewangelię Jana zostawiam na koniec, bo jest trudniejsza, bardziej złożona.

Mówisz, że chodzi o inne pokazanie Jezusa. Na czym to polega?

Chcę pokazać jego osobę i nauczanie w żywy sposób. To, co zwykle słyszymy o Jezusie i Ewangeliach, jest przykryte pyłem przyzwyczajenia. W mówieniu o nim, i w słuchaniu, jest zbyt wiele nawyku. Ewangelia wydaje się nie mieć żadnej siły witalnej. Weźmy fragment, który będziemy omawiać w najbliższy poniedziałek. Jezus mówi: „Daj Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Słyszeliśmy to tysiąc razy, nie czując, jaki jest w tych słowach ogień. To zdanie genialne, oryginalne, o głębokim znaczeniu. Będę starał się to pokazać i uwypuklić. Ale nie jak profesor, tylko jak dziennikarz. Tak, żeby każdy zrozumiał i pojął to, co najistotniejsze. To mój najważniejszy cel.

Luigi Accattoli (ur. 9.12.1943) najbardziej znany włoski watykanista, pracujący dla największych dzienników – „Repubbliki” (od jej pierwszego numeru w 1976 r.) i „Corriere della Sera” (od 1981 r. do 2008 r.). Po przejściu na emeryturę komentował życie Watykanu w tygodnikach włoskich i zagranicznych. Wielokrotnie publikował także w „Tygodniku Powszechnym”. Autor wielu książek o tematyce watykańskiej i religijnej oraz internetowego bloga (https://www.luigiaccattoli.it/blog).