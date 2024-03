Przycisk

Stu konkretów może nie udało się zrealizować w sto dni, ale za to Donald Tusk pochwalił się stoma tysiącami subskrybentów w serwisie YouTube.

Nacisk

Jacek Ozdoba może zostać pozbawiony diety poselskiej na 3 miesiące. Z trybuny sejmowej parlamentarzysta wołał pod adresem polityków KO: „Cicho tam bądź”, „naleśnik” i „king kong”.

Wycisk

„Jestem najstarszy w tym gronie i pełniłem najwyższe z was funkcje i w związku z tym mogę was pouczać” – powiedział przed komisją śledczą w sprawie Pegasusa Jarosław Kaczyński, ale i bez tego panował nad sytuacją do tego stopnia, że przed jego kolejnym przesłuchaniem ma dojść do zmiany na stanowisku szefa komisji.

Odcisk

Daniel Obajtek złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z publikacjami przez Onet stenogramów jego nagrań pozyskanych przez CBA. Portal tymczasem twierdzi, że treść wypowiedzi b. szefa Orlenu będzie go kosztowała miejsce na liście PiS do Parlamentu Europejskiego.