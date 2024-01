ARCYBISKUP

„Solidarność to bycie razem” – powiedział w trakcie opłatka krakowskiej NSZZ „Solidarność” abp Marek Jędraszewski. Dobitnie o jego słowach świadczyły tłumy biorące tego dnia – pod nieobecność metropolity – udział w pogrzebie dawnego duszpasterza „Solidarności” ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

ARCYPREZYDENT

„Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię” – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla „Super Expressu” o Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim, ale szef jego Kancelarii Marcin Mastalerek natychmiast wyjaśnił, że prezydent tego nie zrobi i podejmie decyzję dopiero po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego.

ARCYPOSEŁ

Grzegorz Braun, któremu prokuratura zarzuca m.in. publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową i znieważenie przedmiotu czci religijnej, stracił immunitet poselski. Zabierając głos w swojej sprawie polityk Konfederacji mówił w Sejmie o położeniu kresu „rasistowsko-talmudycznej celebracji” i o „zjednoczonym froncie chanukowo-eurokołchozowo-wojenno-covidowym”.