Mroczna strona YouTube’a. Co ujawniono w „Pandora Gate”

„Ci zboczeńcy powinni trafić pod sąd i na długie lata za kratki, żeby nie mogli molestować, gwałcić, zmuszać do stosunków seksualnych nieletnich dziewcząt” – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek, a wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha pokazał w nagraniu opublikowanym na TikToku celę, do jakiej trafiają sprawcy „tak brutalnego przestępstwa jak pedofilia”. To właśnie o seksualne wykorzystywanie małoletnich poniżej 15 lat Wardęga oskarżył Stuarta „Stuu” Burtona – niegdyś jednego z najpopularniejszych polskich youtuberów, twórcę Teamu X – i dwóch innych influencerów, sugerując, że internetowych twórców, którzy wykorzystywali nastoletnie fanki, jest znacznie więcej. Niespełna dwa tygodnie wcześniej opublikował on na YT film, w którym naraża zdrowie i życie młodych kobiet (podczas walki zorganizowanej bez zasad i opieki medycznej, za to z podtapianiem, podduszaniem i przygniataniem oponą ciężarówki), po czym skłamał, że zasady były ustalone.