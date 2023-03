Mój sąsiad niedźwiedź. Rozmowa z zoologiem

MARIA HAWRANEK: Zacząłeś od lisów arktycznych.

NIKITA OVSYANNIKOV: Od zawsze pociągały mnie ssaki drapieżne i ich zachowania. Lisom poświęciłem dekadę. Wybrałem Wyspę Wrangla na Oceanie Arktycznym, bo to był jedyny obszar chroniony, gdzie ich nie łapano i mogłem je obserwować na wolności. Wtedy, na przełomie lat 70. i 80., ich zachowanie nie było dobrze zbadane. Uważano je za samotnicze zwierzęta, które tworzą pary tylko w okresie godowym. Odkryłem nowy świat ich życia społecznego – np. to, że potrafią tworzyć pary na całe życie. W czasie tych badań zainteresowałem się też niedźwiedziami polarnymi.

Jak bada się zachowania zwierząt w dziczy?

Musisz poświęcić znaczną część życia, by żyć obok nich. To jedyny sposób, by zrozumieć, jaka jest dynamika ich relacji. Być i widzieć na własne oczy. Mówię o tym, bo dziś wiele badań...