Misja niemożliwa: kardynał ma przekonać Kijów do rozmów z Putinem

Kard. Matteo Zuppi otrzymał od papieża misję prowadzenia rozmów między Moskwą a Kijowem. Arcybiskup Bolonii był przed laty głównym architektem pokoju w Mozambiku: jego mediacje w 1992 r., prowadzone w rzymskiej siedzibie Wspólnoty Sant’Egidio pod egidą ONZ, zakończyły wojnę domową w tym kraju.

Teraz ma trudniejsze zadanie. Jeśli ceną za pokój miałaby być utrata ziem, Kijów nie zamierza jej płacić. Prezydent Zełenski, po niedawnym spotkaniu z papieżem, mówił: „Nie potrzebujemy mediatora między Ukrainą a agresorem, który okupuje nasze tereny”.

Warunkiem rozmów jest wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy (a więc także z Krymu i czterech regionów zaanektowanych w ubiegłym roku). Przekonanie Kijowa, by rozmawiał o „łagodzeniu napięć w konflikcie” (jak głosi watykański komunikat), a nie o karaniu winnych ludobójstwa, wydaje się misją niemożliwą.

Negocjacje mogą za to być korzystne dla Rosji, bo albo skończą się akceptacją obecnego stanu, albo dadzą jej czas na zebranie sił i umocnienie na zajętych terenach. Bo w to, że się wycofa i przyzna do porażki, trudno uwierzyć.

