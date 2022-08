Masz krowo placek. Felieton Pawła Bravo

Trzy przecinek osiem sztuk krowy, wieprza, kury, a także owcy, indora oraz wszelkiego innego hodowlanego stworzenia występuje na hektar przeliczeniowy ziemi rolnej w Królestwie Niderlandów. To naprawdę dużo – taka na przykład Polska, dumne imperium drobiowe i mleczarskie eldorado, może się pochwalić niecałym ogonem na hektar, a Niemcy mają tylko ciut powyżej jednego. Jeśli doliczyć do tego powierzchnie, które zajmują szklarnie, to w ogóle dziw, że mieści się tam jeszcze garstka ludzi i ich rowery.

I te niecałe cztery zwierzęta na hektar to dużo za dużo, jeśli mamy na sercu równowagę w przyrodzie oraz kondycję planety. Krowi żołądek to genialne urządzenie do trawienia prawie wszystkiego, ale zachodzące w nim procesy emitują metan, bardzo szkodliwy gaz cieplarniany. Gdyby krowy potraktować jako osobny byt geopolityczny (wyobrażam to sobie znakomicie – całkiem przyjemne do życia...