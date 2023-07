Małgorzata Kordowicz: Moc kobiet

Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirca – pięć sióstr, których imiona w Księdze Liczb padają po trzykroć. To córki Celofchada, które ważą się upomnieć o dział ziemi dla siebie jako schedę po zmarłym bez męskiego potomka ojcu. Otwierają one 27. rozdział Księgi Liczb. Jedna z żydowskich tradycji przygląda się następującym po sobie wersom biblijnym, które zdają się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Tak robi jeden z mędrców w starożytnym midraszu. „Rabin Natan rzecze: Napisane jest wcześniej: »[A między tymi nie było żadnego ze spisanych przez Mojżesza i Ahrona, kapłana, którzy spisali synów Israela na puszczy Synai.] Gdyż rzekł był Wiekuisty o nich: umrzeć im na pustyni! I nie został z nich nikt itd.« [Lb 26, 64-65; Cylkow], a [tuż] za tym: »I przystąpiły córki ­Celofchada itd.« [Lb 27, 1]. Co ma jedno do drugiego? Pismo ma nas pouczyć, że moc kobiet w tym pokoleniu przewyższała siłę mężczyzn...