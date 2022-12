Magik z krzemowej doliny

Rewolucja miała już przyjść wiele razy. Zwykle ­byłem sceptyczny, a jednak tym razem dołączam do podekscytowanych: zarywam noce, każąc algorytmom generować obrazy i teksty, a następnie z wypiekami na policzkach pokazuję je swoim bliskim.

Zostałem w końcu przekonany, że do zadowalającego udawania człowieka niepotrzebny jest nawet gram człowieczeństwa. Okazało się, że potężny postęp można osiągnąć na sposób czysto ilościowy – nie poprzez alchemiczne przepajanie krzemu tchnieniem ducha, a poprzez banalny efekt skali: coraz większe sieci neuronowe, coraz więcej mocy obliczeniowej, coraz więcej danych treningowych.

Zobaczmy najpierw, co siedzi w algorytmach generujących tekst i grafikę – bo te dwa przykłady weźmiemy na ­tapet – takich jak GPT-3 (do tekstu) oraz Midjourney, ­Stable Diffusion i DALL-E (do obrazu).

Sztuczka z językiem

Jedno z fundamentalnych...