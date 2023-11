Łobuzy z Ukrainy wspominają najntisy. Co obejrzeć na VoD

Zwycięzcą festiwalu UKRAÏNA! został film „La Palisiada” Philipa Sotnychenki i tego akurat tytułu nie obejrzymy podczas edycji online, podobnie jak znanego już u nas „Nosorożca” Ołeha Sencowa. Ale w przeciwieństwie do obu tych filmów, skąpanych w mrocznych posowiecko-bandyckich „najtisach”, tegoroczny konkurs oferował zgoła odmienne powroty do epoki wielkich przeobrażeń. Iryna Ciłyk, Antonio Lukić, Tonia Nojabrowa byli wtedy ukraińskimi dzieciakami – dziś opowiadają o pierwszym zachłyśnięciu wolnością z uroczo szczeniackiej, choć nie do końca beztroskiej perspektywy.

8. FESTIWAL FILMOWY UKRAÏNA!, do 12 listopada, vod.warszawa.pl

W „Do You Love Me?” Nojabrowej ta wolność wybrzmiewa hitem Bananaramy. Z początku ma smak gumy balonowej (oczywiście z „historyjką”), fajek ukrytych w pluszowym miśku i pornosów oglądanych na VHS-ach. Nagrodzona za główną rolę Karyna Kymczuk wciela się w postać nastolatki z Kijowa, która w przededniu rozpadu Związku Radzieckiego doświadcza osobistego rozpadu i zarazem gwałtownej transformacji. Po odkryciu ojcowskiego romansu, po śmierci obwieszonego orderami dziadka i własnej próbie samobójczej rozpoczyna dorosłe życie - ze starszym chłopakiem, w komunałce, pośród sąsiadów czekających na izraelską wizę. „Więc gorzej nie będzie?” – pyta bohaterka chwilę po seksualnej inicjacji, z ironią i nadzieją jednocześnie. Czerpiąc z własnych przeżyć reżyserka stawia też (i to aż trzykrotnie) tytułowe pytanie o miłość. Przede wszystkim ukochanemu ojcu.