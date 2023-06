Poznacie po owocach

Owych wywiadowców wysłał Mojżesz na prośbę Izraelitów, którzy – po ponad roku spędzonym na pustyni od czasu wyjścia z Egiptu – mieli wkroczyć do Kanaanu i po podboju wziąć go w posiadanie. „I doszli aż do doliny Eszkol i ucięli tam latorośl z jedném gronem jagód winnych, i nieśli ją na drążku we dwoje; niemniej z granatowych jabłek i z fig. Miejscowość tę nazwano doliną Eszkol, z powodu grona winnego [hebr. ha-eszkol], które byli ucięli tam synowie Israela” (Lb 13, 23-24; Cylkow).

Po czterdziestodniowej nieobecności szpiedzy wrócili do pustynnego obozu. Ich słowa nie stały się źródłem otuchy dla Dzieci Izraela i prawdopodobnie dlatego komentatorzy postrzegają także przyniesione owoce jako problematyczne. Otóż miały one być dodatkowym dowodem na niepokojące rozmiary wszystkiego, co znajduje się w Kanaanie. „Ziemia, którąśmy przeszli dla wypatrzenia jej, ziemia to pożerająca mieszkańców swoich; a wszystek lud, któryśmy widzieli w niej – ludzie to rośli. Tam téż widzieliśmy i olbrzymów, synów Enaka, z rodu olbrzymów, a byliśmy w oczach naszych jako szarańcza, i takimi téż byliśmy w oczach ich” (wersy 32-33). Do przydźwigania tamtejszej kiści winogron – rzecze midrasz – potrzeba było aż ośmiu chłopa, a olbrzymie jabłko granatu i wielką figę taszczyło następnych dwóch. Spośród dwunastu wywiadowców tylko Jozue i Kaleb nie zdecydowali się na przyniesienie owoców, pomni na popłoch, który mogą tym wywołać wśród współbraci.

Owoce z Kanaanu zostały użyte przez dziesięciu szpiegów w niewłaściwym celu. Jak na poziomie kosmicznym naprawić wyrządzone przez nich zło? – zastanawia się twórca Kabały Luriańskiej. Poprzez coroczne przynoszenie do Świątyni Jerozolimskiej pierwocin ze swoich zbiorów! Przykazanie to dotyczy siedmiu gatunków roślin, z których słynie Izrael, będący ziemią „pszenicy, i jęczmienia, i winogradu, i fig, i granatowych drzew; (...) oliwników i miodu [z daktyli]” (Pwt 8, 8). W pierwszej części Talmudu czytamy, jak oddzielić pierwociny: o odpowiedniej porze roku wychodzimy obejrzeć nasze włości i gdy zauważymy dopiero co dojrzałą figę, takież kiść winogron bądź owoc granatu, oznaczamy je, obwiązując gałązkę źdźbłem trawy. Choć ofiarowuje się w Świątyni pierwociny siedmiu gatunków, które rozsławiają Ziemię Obiecaną, jednak tu wspomniane są właśnie te trzy, przydźwigane przez wywiadowców, by ją oczernić. Dzieci Izraela niosły do Jerozolimy swe dary, by okazać miłość i wdzięczność swojej ziemi. Po owocach ich poznacie?©