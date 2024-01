Kto przejmie religijny prym w kraju papieża?

Jedną z przyczyn tego zjawiska jest fakt pojawienia się nowych Kościołów w regionach, gdzie dotychczas brakowało księży katolickich. Są miejscowości, w których msze święte odbywają się raz w miesiącu lub rzadziej, przy przydrożnych kapliczkach. Brakuje księży, a parafianie często nie mają samochodów, żeby móc pojechać do kościoła, nierzadko oddalonego o dziesiątki kilometrów od miejsca zamieszkania. Problem dotyczy zwłaszcza północno-zachodniej Argentyny. Paradoksalnie, mimo że ten region utrzymuje najwyższy odsetek katolików w Argentynie, który wynosi 76 proc., to właśnie tam katolicyzm najbardziej ustąpił miejsca nowym Kościołom ewangelikalnym. W ciągu jedenastu lat liczba chrześcijan ewangelikalnych w tym regionie wzrosła z 3,7 do aż 16,7 proc. – Wpływ na to ma kilka czynników – komentuje pastor Christian Hooft. – Jest to wynik rozczarowania wielu osób innymi wyznaniami.

Pastor podkreśla różnorodność ewangelikalnej liturgii, która dopasowuje się do danego kontekstu kulturowego i z nim współgra. Bezpośredniość w relacjach jest dla Argentyńczyków nieodłączną częścią stylu komunikowania się, co po części przekłada się na sposób, w jaki chcą doświadczać religii. – Nasza liturgia opiera się na bezpośredniej relacji z Bogiem i na wierze w Jezusa, a nie na uczynkach, obrzędach, które same w sobie przecież nie są zbawcze, a jedynie symboliczne – mówi Hooft.

Jednak według pastora główny powód rozrastania się ich wspólnot jest ponadnaturalny. Zarówno Hooft, jak i wierni Kościołów ewangelikalnych uważają, że najważniejsze jest tu działanie Boga.

Boisko, chleb i modlitwa

Warto jednak zauważyć, że zwiększone zainteresowanie nowymi Kościołami chrześcijańskimi to również efekt aktualnego stanu krajowej gospodarki. Argentyna przechodzi przez potężny kryzys ekonomiczny, który sukcesywnie się pogłębia. Tylko w mijającym roku inflacja wyniosła ponad 143 proc. Ponad 40 proc. społeczeństwa żyje w biedzie. W sytuacji życiowego impasu ludzie zaczęli zwracać się do instytucji, które oferowały nie tylko pomoc duchową, ale i materialną. Na tę potrzebę odpowiedziały zwłaszcza Kościoły pentekostalne, które zaczęły prowadzić pomoc humanitarną tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł. – Ameryka Łacińska przechodzi przez kryzys ekonomiczny. W niektórych krajach jest to bardziej widoczne, w niektórych mniej – mówi „Tygodnikowi” socjolog z Uniwersytetu w Buenos Aires Ariel Goldstein. – Ruch pentekostalny w całym regionie zaczął udzielać bezpośredniej, materialnej pomocy w regionach najbardziej dotkniętych kryzysem. Zaczęły powstawać stołówki prowadzone przez pastorów, a nawet boiska do piłki nożnej.

Socjolog zauważa, że działalność Kościołów ewangelikalnych jest coraz bardziej nakierowana na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzicom. Kościoły prowadzą zajęcia i kluby sportowe dla młodzieży, dzięki czemu w pewnym stopniu udaje się jej pokazać nową, pozbawioną przemocy rzeczywistość. Jednak wiara, która najpełniej przejawia się w czynach, praktycznie od zawsze była charakterystyką nie tylko argentyńskiej, ale też latynoskiej religijności w ogóle i nie jest to domena wyłącznie Kościołów ewangelickich. To w Ameryce Łacińskiej narodziła się katolicka teologia wyzwolenia, która głosi solidarność z ubogimi i działanie przeciwko ubóstwu.

Dlaczego więc obecnie bardziej widoczna jest pomoc, którą niosą Kościoły ewangelikalne? Goldstein tłumaczy, że wynika to z odmiennej struktury instytucjonalnej. – Hierarchia Kościoła katolickiego przypomina piramidę, natomiast struktura Kościołów ewangelikalnych jest płaska – wyjaśnia. – Żeby zostać księdzem, musisz iść do seminarium, uczyć się przez wiele lat, a nawet i to nie gwarantuje wyświęcenia, bo decyzja zależy od zwierzchników. Natomiast żeby zostać pastorem, trzeba zacząć głosić. Wspólnoty ewangelikalne charakteryzują się dużo większą elastycznością – twierdzi socjolog. Z tego powodu chrześcijanie ewangelikalni szybciej i łatwiej mogą zacząć głosić i nieść pomoc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, wypełniając tym samym lukę nie tylko duchową, ale i materialną.

Głos sumienia

Argentyńczycy chcą zmiany w sposobie, jaki doświadczają religijności, w społeczeństwie i w polityce. Wybory prezydenckie, które odbyły się w listopadzie, wygrał Javier Milei, reprezentant skrajnej prawicy, który sam siebie określa jako anarchokapitalistę. Jego ponad dziesięcioprocentowa przewaga nad kandydatem lewicy Sergio Massą dziwi o tyle, że w czasie kampanii wyborczej Milei obrażał wszystkich, łącznie z papieżem Franciszkiem, o którym powiedział, że „jest głupcem” i „wysłannikiem złego”. Ta wypowiedź wzbudziła oczywiście sprzeciw środowisk katolickich, jak i osób niezwiązanych religijnie, które uważają Franciszka za obecnie najważniejszego Argentyńczyka.