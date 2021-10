Kraj w skrócie

SYTUACJE

„Jestem przygotowany na każdą ewentualność” – powiedział Marian Banaś w wywiadzie w TVN24. W ramach tego przygotowania, na wypadek utraty przezeń immunitetu, szef NIK nagrał wystąpienie wideo, w którym „opisuje pewne sytuacje

z działaczami PiS”.

DIABEŁ

Działacze PiS natomiast przedstawili na konwencji w Przysusze program dla polskiej wsi. „Chcemy, by nasze hasło – jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność – zostało zrealizowane” – powiedział Jarosław Kaczyński. „Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to posłannictwo zrealizowali”.

RZECZNIK

Niektórzy jednak zatrzymują się sami. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika,

że dotychczasowy rzecznik prezydenta Dudy Błażej Spychalski podjął pracę w Orlenie. Kiedy kilka tygodni temu taką informację podał Onet, Błażej Spychalski ją zdementował, ale parę dni później złożył posadę w Kancelarii Prezydenta.

RADIO

Posady składają również kolejni szefowie Programu III PR – i trudno się dziwić. Z badania Radio Track Kantar Polska wynika, że słuchalność tej stacji od lipca do września 2021 r. wyniosła zaledwie 1,7 proc. – czyli była najniższa w historii.