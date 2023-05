Komu zagraża sztuczna inteligencja?

Systemy AI wyposażone w inteligencję konkurencyjną wobec ludzkiej mogą stanowić poważne zagrożenie dla społeczeństwa i ludzkości” – napisali w opublikowanym 22 marca liście otwartym znamienici intelektualiści i przedstawiciele wirtualnego biznesu, z Elonem Muskiem, Yuvalem Hararim czy ­Jaanem Tallinnem (współtwórcą Skype’a) na czele. I wezwali do czasowego zawieszenia prac nad wszelkimi formatami sztucznej inteligencji o potencjale większym niż (aktualnie) najnowsza, czwarta wersja czata GPT, którego skądinąd „trochę się boi” nawet jego ojciec chrzestny Sam Altman. Ten ostatni nie podpisał wprawdzie listu – musiałby bowiem wzywać samego siebie do zaprzestania prac nad głównym produktem swojej własnej firmy Open AI – niemniej niejednokrotnie wypowiadał się na temat podobnych technologii w sposób ostrzegawczy. Jakby tego było mało, w opublikowanym niedawno badaniu „Expert Survey on...