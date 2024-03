Komisja Pegasusa przesłuchała prezesa. Z drobnej dygresji dowiedzieliśmy się, co nim kierowało przez 8 lat niepodzielnych rządów

Prezes pamiętał jedynie o tym, że program ten był potrzebny, bo, jak go przekonywano, szpiedzy i inni przestępcy posługują się dziś urządzeniami antypodsłuchowymi, więc konieczne było posiadanie przez państwo programu, który te ich zabezpieczenia obejdzie. Zapewniał też, że według jego wiedzy nie byli podsłuchiwani żadni urzędnicy państwowi i politycy opozycji, a program służył jedynie do tropienia szpiegów lub gangsterów. Podważenie tych zeznań niezbitymi dowodami to główne zadanie komisji. Jedna z domniemanych ofiar – obecny europoseł Krzysztof Brejza – terrorystą, szpiegiem ani gangsterem przecież nie był, a jednak, jak wszystko na to wskazuje, Pegasusa wobec niego używano.

Prezes wierzy w moskiewski układ

Jarosław Kaczyński jest znany z tego, że często w ramach jakiejś dygresji czy uwagi rzuconej na marginesie ujawnia ważną informację i przedstawia swój sposób myślenia.