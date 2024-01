Katastrofa wojskowego samolotu Ił-76 pod Biełgorodem: kolejny front wojny dezinformacyjnej Rosji z Ukrainą

Ukraińskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że Rosja nie powiadamiała Ukrainy o „konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej” w związku z zamiarem przewiezienia jeńców w pobliże miejsca wymiany. „Gdyby rzeczywiście na pokładzie przewożono jeńców, to Rosjanie na pewno musieliby o tym powiadomić ukraiński wywiad wojskowy (HUR). A HUR nie otrzymał takiego powiadomienia – do momentu trafienia samolotu oraz wypuszczenia do przestrzeni medialnej strumienia rosyjskiej informacji nikt o tym, że wiozą jeńców, nie wiedział” – stwierdził w wywiadzie dla TV Currentime ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan.

Niemniej i ukraińskie, i rosyjskie władze potwierdziły, że na 24 stycznia była zaplanowana wymiana. W wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział: „Jest oczywiste, że Rosjanie igrają z życiem ukraińskich jeńców, z uczuciami ich rodzin i emocjami naszego społeczeństwa”. Wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie wyjaśnienia okoliczności wypadku lotniczego. W firmowym stylu odpowiedział na tę propozycję rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow: „Jeśli Zełenski ma na myśli międzynarodowe śledztwo w sprawie przestępczych działań kijowskiego reżimu, to oczywiście trzeba to zrobić”.

Propagandystka Margarita Simonjan w mediach społecznościowych opublikowała listę 65 nazwisk ukraińskich jeńców przewożonych rzekomo feralnym Ił-76, którzy mieli być wymienieni na rosyjskich jeńców. Komentatorzy uznali tę listę za niewiarygodną, wśród nazwisk znaleźli bowiem między innymi snajpera, który według strony ukraińskiej miał być wymieniony już 3 stycznia. I nie tylko to jedno nazwisko wywołało wątpliwości. „To albo jakaś stara lista, albo kombinowana” – mówi Mychajło Samuś, ukraiński ekspert ds. wojskowości w audycji Radia Swoboda.