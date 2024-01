Rosja: prowincja mówi „dość”

Tysiące Baszkirów przez kilka dni gromadziło się pod budynkiem sądu w Bajmaku, gdzie trwał proces baszkirskiego aktywisty Faila Ałsynowa. To był wyraz poparcia dla oskarżonego, cieszącego się szacunkiem aktywisty, występującego w obronie interesów narodu baszkirskiego. Po ogłoszeniu wyroku – cztery lata łagru za rozniecanie waśni między narodami – doszło do zamieszek. Policja rozgoniła wiec z użyciem gazu łzawiącego i granatów hukowych. Kilka osób odniosło obrażenia. Wobec sześciu uczestników protestu zastosowano areszt na podstawie artykułu o zakłócaniu porządku publicznego. W czasie akcji zablokowane były media społecznościowe, prowadzące relacje z wydarzeń pod sądem, nie działał internet. Ani centralna telewizja, ani najpoczytniejsze gazety („Komsomolskaja Prawda”, „Moskowskij Komsomolec”) nie dostrzegły tego, co się działo w Baszkortostanie.

Reżim kontra aktywista

Fail Ałsynow jest jednym z najbardziej popularnych w Republice Baszkortostanu ekoaktywistów, w niedawnej przeszłości był liderem ugrupowania baszkirskich nacjonalistów Baszkort, którą uznano za ekstremistyczną i zdelegalizowano w 2020 r. Zyskał powszechną estymę wśród Baszkirów podczas głośnej akcji obrony Kusztau.

Kusztau jest jedną z czterech baszkirskich gór, zwanych szychanami – to unikatowe pozostałości po rafach dawnego Morza Permskiego. W tradycyjnych baszkirskich wierzeniach szychany są święte, nietykalne. Pod koniec 2018 r. Baszkirska Kompania Sodowa (największe przedsiębiorstwo w Republice Baszkortostanu) zamierzała przystąpić do wydobycia wapieni z Kusztau. Informację o tym przekazał stojący na czele władz Republiki Baszkortostanu Radij Chabirow, zasiadający w zarządzie firmy. Gdy dwa lata później firma przystąpiła do prac, ekolodzy zorganizowali akcję protestacyjną, do której dołączyli nacjonaliści z organizacji Baszkort i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wśród przywódców był Fail Ałsynow, świetny orator, wzywający do obrony baszkirskich tradycji, języka, praw narodu baszkirskiego do samostanowienia i ochrony unikatowej przyrody Uralu. U stóp świętej góry protestujący rozbili obóz. Akcja zakończyła się sukcesem – firma odstąpiła od wydobycia. Chabirow nie zapomniał porażki i działacza, który się do niej przyczynił.

Baszkirscy nacjonaliści wzywali do buntu przeciwko opresyjnej władzy (centralnej i lokalnej) po ogłoszeniu częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 r. W Baszkortostanie powołano wtedy pod broń proporcjonalnie więcej ludzi niż z innych części Federacji Rosyjskiej, co wywołało niezadowolenie. Doszło do kilku podpaleń wojenkomatów i siedzib partii Jedna Rosja, ale otwartego buntu nie było. Ałsynow wypowiadał się przeciwko mobilizacji, nazywając ją „ludobójstwem narodu baszkirskiego”. Był za swoją antywojenną postawę kilkakrotnie zatrzymywany i karany.

Szybki proces

Ałsynow po zdelegalizowaniu Baszkortu skupił się na działalności proekologicznej, występował w obronie baszkirskich pszczół zagrożonych przez importowane przez producentów miodu agresywne obce roje, domagał się poskromienia rabunkowego wydobycia złota na obszarach, które powinny zostać objęte ochroną, itd. Na jednym ze zgromadzeń w obronie przyrody 28 kwietnia 2023 r. Ałsynow krytykował niszczycielskie metody pozyskania złota w regionie. W tym kontekście wypowiedział kilka ostrych słów pod adresem przyjezdnych z Kaukazu, Azji Centralnej i innych regionów, którzy dopuszczają się tego gwałtu na baszkirskiej ziemi, a potem wyjeżdżają, nie ponosząc odpowiedzialności za zniszczenie miejsc wydobycia. Te słowa stały się formalną podstawą oskarżenia z artykułu o rozniecaniu waśni i szerzeniu nienawiści między narodami. Śledztwo zostało wszczęte po doniesieniu złożonym przez Radija Chabirowa, który uznał wypowiedź Ałsynowa za obraźliwą dla przedstawicieli innych narodowości. Oskarżony twierdził, że niewłaściwie przetłumaczono na rosyjski jego przemówienie wygłoszone w języku baszkirskim, a w jego słowach nie było nic obraźliwego.