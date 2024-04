Kandydat na prezydenta prowadzi kampanię z ławy oskarżonych: czegoś podobnego w historii USA jeszcze nie było

Trump, któremu grozi do czterech lat więzienia, grzmi o „polowaniu na czarownice” i wykorzystuje proces do mobilizacji elektoratu oraz zbierania funduszy; pierwszego dnia zebrał 1,6 mln dolarów. Ta formuła na razie się sprawdza, ale według sondażu Reuters/Ipsos co czwarty potencjalny wyborca Trumpa nie głosowałby na niego, gdyby ten usłyszał wyrok skazujący.

Prezydent Biden korzysta: odwiedził kluczową dla wyścigu Pensylwanię w czasie, gdy rywal siedział w sądzie. Trump miał wystąpić w sobotę na wiecu w Karolinie Północnej, ale odwołał go przez pogodę, a w poniedziałek znów poszedł do sądu. Widać, że na siedem miesięcy przed wyborami traci pełną kontrolę nad kampanią. A werdykt może usłyszeć jeszcze przed lipcową konwencją Partii Republikańskiej, na której przyjmie nominację. W historii USA czegoś podobnego jeszcze nie było.

Autorka jest dziennikarką „Press”.