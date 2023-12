Joanna Kołaczkowska: Byłam hersztką [Własny pokój]

Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa: „Sprawczość u mnie była ogromna. Ja co chwilę coś wymyślałam. I prawdopodobnie chodziło mi o to, by coś kontrolować. Czyli robić coś, na co mam wpływ. Ponieważ czułam, że gdzie indziej nie mam żadnego wpływu. No bo skąd? Jako dziecko nie ma się wpływu na swoje życie”.