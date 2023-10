Anna Cieplak: Piszę z ciała [Własny Pokój]

Anna Cieplak (ur. 1988 r.) jest pisarką. Urodziła się w Dąbrowie Górniczej, mieszka w Mysłowicach. Debiutowała książką Ma być czysto, za którą otrzymała Nagrodę Conrada i Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza, a także nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Autorka powieści Lata powyżej zera, nominowanej do Nagrody Nike 2018 i Paszportu „Polityki”. Wspólnie z Lidią Ostałowską napisała książkę dla dzieci Zaufanie. Za Lekki bagaż była nominowana do Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Jej powieść Rozpływaj się (2021) znalazła się na krótkiej liście nominowanych do Nagrody Nike 2022. W Wydawnictwie Literackim ukazała się niedawno jej kolejna powieść pt. Ciało huty.

