Jak zaufać ministrze środowiska

Gruntowna reforma systemu ochrony przyrody po raz pierwszy stała się minionej jesieni tematem kampanii wyborczej. Po październikowych wyborach zamieniła się w zobowiązanie nowej koalicji rządzącej wobec społeczeństwa. Zmiany mają objąć przede wszystkim leśnictwo i łowiectwo. Oczekiwania dotyczą również ustanowienia nowych parków narodowych. Niemal gotowym projektem jest Park Narodowy Doliny Dolnej Odry na pograniczu polsko-niemieckim. O wiele trudniejsze będzie powołanie Turnickiego Parku Narodowego, któremu sprzeciwiają się podkarpackie gminy.

Nominat postawiony do pionu

Sęk w tym, że Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki nie są instytucjami, które zreformują się same. Jeśli coś pokazały przez ostatnią dekadę, to brak otwartości na jakiekolwiek głosy z zewnątrz. Były zamknięte w skorupie ustawowych przywilejów i głuche na apele środowisk naukowych oraz organizacji przyrodniczych. Co więcej, mundur leśnika został zszargany przez polityków Suwerennej Polski, którzy wciągnęli Lasy Państwowe w tryby politycznej propagandy. Z kolei myśliwi nie palili się do walki z kłusownictwem i innymi patologiami trawiącymi to środowisko. Ich celem było trwanie w wygodnym status quo.