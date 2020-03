Irlandzka wiosna

W tle jest zielona flaga Sinn Féin z hasłem „Powstań i walcz”. Mężczyzna w czarnym swetrze mówi podniesionym głosem: „Nigdy nie złamali prowadzących strajk głodowy, nigdy nie złamią nas, nigdy nie złamią Sinn Féin”. Kończy wśród aplauzu, słowami: „Up the Republic, up the Ra and tiocfaidh ár lá” – (nasz dzień nadejdzie).

Mężczyzną jest David Cullinane z partii Sinn Féin, który w wyborczy wieczór 8 lutego tak właśnie świętował swój parlamentarny mandat. I impreza, i filmik były prywatne. Upublicznione w mediach, musiały jednak popsuć tryumfalny nastrój przewodniczacej Sinn Féin, Mary Lou McDonald. Bo i „Up the Ra”, i „tiocfaidh ár lá” to zawołania kojarzone z Irlandzką Armią Republikańską, która kilkadziesiąt lat temu prowadziła walkę zbrojną o zjednoczenie Republiki Irlandii z Irlandią Północną, wchodzącą w skład Zjednoczonego Królestwa.

