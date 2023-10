Impeachment w Gruzji się nie udał. Prezydent Zurabiszwili dalej walczy o proeuropejski kurs kraju

Jeden krok na Zachód, dwa kroki na Wschód

Pod rządami „marzycieli”, zwłaszcza po najeździe Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Gruzja bardzo zwolniła w jej marszu na Zachód. Już wcześniej, w Gruzji i w Europie, zarzucano „marzycielom” nieskrywany wstręt do wynalazków liberalnej demokracji, swobód obywatelskich, samorządu, wolności słowa. Bliższy był im konserwatyzm, przymierze z Cerkwią, a przede wszystkim prawicowy populizm, uzurpujący sobie jedyną prawdę i prawo do patriotyzmu, a także widzący w Zachodzie jedynie zgorszenie i zagrożenie. Jeszcze przed rosyjskim najazdem na Ukrainę Europa wytykała „marzycielom”, że wzorując się na głosicielach tzw. suwerennej demokracji, przede wszystkim Węgrzech i Turcji, zawłaszczają dla swojej partii kolejne instytucje państwa, podporządkowują partyjnym interesom sądy, telewizje, rozgłośnie radiowe i gazety, podgrzewają spory z polityczną opozycją, by w czas wyborów odwołać się do gruzińskich lęków i fobii.

Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, Gruzja nie przyłączyła się do zachodnich sankcji, tylko odpierając kierowane do niej o to pretensje, twierdziła, że Zachód chce ją wplątać w wojnę z Rosją, wykorzystać jako „drugi front”, by Rosję wykrwawić.

Wiosną zeszłego roku Ukraina i Mołdawia, także zagrożona rosyjskim najazdem, wystąpiły o przyjęcie ich do Unii Europejskiej. Kiedy podanie o przyjęcie napisała też Gruzja, na Zachodzie uznano, że Gruzini próbują skorzystać z okazji i drogi na skróty. Bruksela przyznała Ukrainie i Mołdawii oficjalny status kandydata do Unii, ale Gruzinom go odmówiono. Wręczono im listę 12 warunków i powiedziano, że dopiero gdy je spełnią, Unia także ich kraj uzna za kandydata do przyjęcia do wspólnoty.

Decyzję w tej sprawie przywódcy Unii mają podjąć pod koniec roku. Gruzini twierdzą, że spełnili wszystkie warunki i nadają się do Europy. Innego zdania są jednak unijni kontrolerzy, którzy w czerwcu, sprawdzając, z czym Gruzini się już uporali, a co wciąż mają do zrobienia, orzekli, że w najważniejszych sprawach – niezależności sądów, wolności słowa, ostudzenia politycznych emocji – wiele albo wszystko jest wciąż do zrobienia. Do kolejnej kontroli dojdzie jeszcze w październiku, ale do listy pretensji dopisano już dodatkowo coraz bliższą i bogatszą współpracę z Rosją (m.in. przywrócenie połączeń lotniczych) i przyjmowanie praw wzorowanych na rosyjskich przepisach, krępujących swobody obywatelskie i wolność słowa.