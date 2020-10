Impas chartumski

Po Egipcie, który jako pierwszy kraj arabski uznał państwo żydowskie i zawarł z nim w 1979 r. pokój (egipski prezydent Anwar Sadat zapłacił za to rok później życiem), królestwie Jordanii, które poszło w ślady Kairu w 1994 r. oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie, które zrobiły to we wrześniu, także Sudan zakopał wojenny topór z Izraelem. Trzy ostatnie państwa do ugody przekonał amerykański prezydent Donald Trump, deklarujący, że będzie pierwszym mężem stanu, który zaprowadzi pokój na uchodzącym za kolebkę konfliktów Bliskim Wschodzie.

Trump, przedstawiający się z dumą jako człowiek interesów, a nie obyty z etykietą bywalec politycznych salonów, przekonał szejków z Abu Zabi i Dubaju do ugody z Izraelem obietnicą sprzedaży najnowocześniejszych samolotów bojowych F-35. Zapewnił szejków, że przekona też władze Izraela, żeby się temu nie...