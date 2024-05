Idę na konkurs na wiersz. Tematy: „Mój przodek”, „Moje marzenie”, „Jan Paweł II”

Instytut Onkologii, kontrola. Czekam między staruszką z masywnym, wypukłym plastrem na oku a nastolatkiem z opatrunkiem na szyi. Chłopca osłania matka, niechętna rozmowom. On jednak wychyla się do mnie: „Pani nie ma nic”. Uśmiecham się: „U, wiesz, zobaczymy”. „Nie ma pani nic zaszytego” – mówi z wyrzutem. „Przepraszam” – wyrwało mi się. „Nie dokuczaj” – matka przyciska go do siebie. Siedzimy w ciszy. Za parę chwil odzywa się staruszka: „Niech pani nie przeprasza”. Lekarz zaprasza do siebie matkę chłopca. Mały do staruszki: „Dlaczego ja to mam już teraz, a ty na starość?”. „Wiesz, bo to jest taki wędrujący problem. Na starość nie będziesz miał plasterków”. „Zakład?”. „Zakład”. Przecięłam. „A ona? Dlaczego ona nic nie ma?” – pyta, wskazując gestem na mnie. „Ma, tylko nie widać”. „To nie fair”. „Mam plastry od środka” – rzucam, udając rozbawienie. Staruszka do małego: „Słuchaj, takie plastry bolą bardziej”. „Skąd wiesz?”. „Wiem, bo miałam. Strasznie ciągnęło”. Spojrzał na mnie z respektem.

Cmentarz Północny, cumuję przy grobie ciotek. Przy sąsiednim dwie panie kiele siedemdziesiątki uwijają się z wodą, grabkami. Pierwsza: „Myślisz, że Tuska wpakują na Wawel?”. „A co? Chory jest?!”. „Nieee. Ale będą chcieli nam go odbić”. „Tuska?!”. „Wawel!”. „To się nie da”. „Wszystko się da teraz”. „Nie! Duch króla go wypchnie”. „Którego króla?”. „Lecha”.