Hiszpańska zupa z cytryn

We wtorek uderzasz po raz pierwszy. Czemu nie w poniedziałek? – Guifré powtarza pytanie i od razu odpowiada: – A kto lubi poniedziałki? No właśnie, panie z pośredniaka też nie. Dlatego wtorek. Ważna jest godzina: jeśli zaczynają o dziewiątej, to nie należy już kilka minut później wisieć im nad głową. Środa? Odpuść sobie, nic nowego ci nie powiedzą. Czwartek, możesz spróbować. No i piątek. Wszyscy już myślą o weekendzie, niewiele zdziałasz. Piątek to moim zdaniem taki poniedziałek, tylko na odwrót.

Guifré mógłby mieć dyplom z szukania. Wie, do kogo najlepiej zagadać. Wyczuwa, gdy pani z okienka ma zły dzień. A jednak, z jakiegoś powodu, od początku tego roku znowu szuka. Tak jak w czerwcu zeszłego. Oraz w listopadzie dwa lata temu. Odkąd skończył 17 lat, Guifré ma wrażenie, że szuka bez końca.

Lodówka dla mamy

Wszystko zaczęło się od przeprowadzki. Wybrali dom w...