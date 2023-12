Gwiazdka jako pragnienie. Co obejrzeć na VoD

Liczące prawie ćwierć wieku „Oczy szeroko zamknięte” to już klasyk – niedawno powrócił nawet do kin celebrując setne urodziny producenta, czyli Warner Bros. Co ciekawe, twórca uważał swe ostatnie dzieło za najlepsze w karierze (zmarł na atak serca niedługo przed premierą), choć co najmniej pół tuzina filmów Stanleya Kubricka dużo mocniej zapisało się w historii kina. I nie jest to z pewnością familijny „kocyk”, a choinkowe światełka migoczą w nim chwilami wręcz perwersyjnie. Warto jednak, kiedy dzieci pójdą spać, powrócić do niego i zobaczyć w nim coś więcej niż mokrą fantazję mieszczańską o ucieczce z domowego ciepełka.

OCZY SZEROKO ZAMKNIĘTE – reż. Stanley Kubrick. Wielka Brytania/USA 1999. Premiery CANAL+, Prime Video, Apple TV, Rakuten, Player, TVSmart.

„Jak we śnie” – brzmiał polski tytuł noweli Arthura Schnitzlera z 1926 roku, która stała się kanwą scenariusza. Podobnie wspominali film współtwórcy i odtwórcy: powstawał bardzo długo, w aurze tajemnicy, zwodząc nawet bezpośrednich uczestników procesu twórczego. Barwne legendy z planu dziś byłyby uznane za nadużycia reżyserskiej władzy, wyrosłe zarówno z obsesji perfekcjonizmu, jak i z ówczesnej postawy aktorów, gotowych na wszystko, by zadowolić mistrza. Na przykład grający główne role Nicole Kidman i Tom Cruise, małżeństwo w filmie i naonczas w życiu, zostali wysłani na psychoanalizę, zgodnie z duchem literackiego pierwowzoru – i mistrz towarzyszył każdemu z nich w tych arcyintymnych sesjach. Kontrowersje wzbudzać mogą także sceny erotyczne. Bo jakkolwiek rozgrywają się raczej w wyobraźni nowojorskiego lekarza, to balansują na dość cienkiej granicy między paniką moralną i autentyczną grozą a ekscytacją i nadmierną estetyzacją.