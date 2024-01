„Grosza daj dzieciakowi”. Tak gra WOŚP w bacówce na Rycerzowej

Na górę dotarłem w sobotę rano. Przez cały dzień bacówka wypełniła się do ostatniego miejsca, a nawet bardziej, bo wielu czekał nocleg na glebie lub w namiotach. Torowanie w głębokim (i ciągle padającym) śniegu nie okazało się żadną poważną przeszkodą. Co i rusz w izbie pojawiała się jakaś nowa twarz z szronem na rzęsach, zamarzniętą brodą i rumieńcami.

WOŚP na Rycerzowej gra już od lat, ma więc swoje tradycje, rytuały i stałe punkty programu. Jednym z nich jest największy (prawdopodobnie) w Beskidach gar zupy pomidorowej przygotowanej przez załogę bacówki, z której cały dochód trafia prosto do puszek. Drugą jest licytacja, na którą niektórzy stali bywalcy cały rok odkładają pieniądze, by potem wykupić fanty, które sami przecież przynieśli na górę, a to czasami niemały wyczyn, bo w tym roku licytowane było m.in. odrestaurowane drewniane krzesło. W zeszłym roku sam zresztą zjeżdżałem z bacówki na nartach z przywiązanym do plecaka wielkim białym misiem.

– Co roku wydaje nam się, że jesteśmy przygotowani na to szaleństwo, na to niesamowite zaangażowanie i hojność ludzi w schronisku i co roku jesteśmy w szoku – mówi Kamila Kielar. – Liczba fantów przyniesionych na licytację była teraz absolutnie rekordowa, więc taka jest też kwota. I wszystko dzieje się w jednym z najmniejszych schronisk w polskich górach. Niesamowite.

Po raz kolejny miałem przyjemność (wraz z Kamilą Kielar i Tomaszem Larkiem) współprowadzić licytację. Cztery i pół godziny zdzierania gardeł, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane: a to przysmaki (oliwa z Grecji), a to obrazy, sprzęt turystyczny, książki, a czasem rzeczy zupełnie absurdalne – w tym roku hitem była oferta dwójki osób, które za odpowiednią kwotę zgodziły się w wyjątkowo skąpych strojach (w jednym przypadku kreację stanowiło głównie sombrero) obiec schronisko i zanurkować w śniegu. Odbyła się też tradycyjna licytacja „dychy”, czyli beskidzka metoda pomiaru inflacji. W tym roku dziesięciozłotowy banknot poszedł za 120 złotych. W sumie podczas samej licytacji zebraliśmy ponad 42 tysiące złotych.