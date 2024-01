Wsparcie WOŚP dla szpitali jest bezcenne

No ale diabeł tkwi w szczegółach – dysponuje, to nie znaczy że wydaje, co wykazano w ostatnich dniach podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia poświęconej działalności Funduszu, który co prawda konkursy na projekty inwestycyjne szpitali rozstrzyga, ale jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy zadowala się – przez długie miesiące – papierowymi czekami. WOŚP wydaje o rząd wielkości mniejsze pieniądze, ale jednak podjęte publicznie zobowiązania realizuje, terminowo rozliczając się z zakupów i przekazywanego sprzętu.

Powie ktoś – WOŚP w ubiegłym roku zebrał 243 mln zł, a Narodowy Fundusz Zdrowia w tym samym roku na leczenie wydał ponad 160 miliardów. I ten ktoś ma absolutną rację, bo trudno spierać się z liczbami. Tylko że porównanie jest zupełnie pozbawione sensu. Działalność Fundacji Owsiaka można zestawiać wyłącznie z wydatkami na analogiczne zakupy sprzętowe, jakie są dokonywane z pieniędzy publicznych. NFZ płaci placówkom medycznym, w tym szpitalom, gdzie nowoczesny sprzęt potrzebny jest najbardziej za leczenie pacjentów. I płaci za mało, znacznie poniżej kosztów. Dlatego szpitale się zadłużają (w tej chwili ogólny poziom zobowiązań szpitali oscyluje wokół 20 mld zł), a pieniędzy wystarcza (albo i nie wystarcza) głównie na wynagrodzenia personelu. O tym, by z tych pieniędzy można było inwestować we własne projekty zakupowe, większość szpitali może tylko pomarzyć.