Jedziemy tam z Georgijem. Bokobrody, wąsy i bura kurtka pruderyjnie związana w pasie mogłyby wskazywać na Charona wiozącego nas na tamten brzeg transformacji ustrojowej. Jednak to tylko prywatny czas Georgija, który przywiózł tu ze sobą z Gruzji, zamknięty w rozchwierutanej korporacyjnej toyocie avensis, jak w słoiku. W radiu „Za dzień, za dwa”. Melancholia kończącej się niedzieli. Na „lecz nie dziś” oczy napełniają mi się łzami. Bo biorę to jakoś osobiście: mniejsza, o co dokładnie tam już chodzi, ale dlaczego właściwie nie dziś? Dlaczego nie teraz, już? Może żeby nie kolidowało z tym całym rozdaniem Nike. Korek na Tamce, a przed Biblioteką Uniwersytecką już cały tłum oczekujących; sprawdzanie dokumentów szczepień trzyma poetów, wydawców, literaturoznawców, literackie lwy bankietowe i lwy ogólnobankietowe, nieprzebierające w dziedzinach, na pierwszym październikowym chłodzie. Wraz z...