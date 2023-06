Europa to nasz sposób istnienia

Pierwszy raz wyjechałem na Zachód w 1972 r. – fiatem 126p, w miarę wyładowanym. Przez kilka miesięcy nie było odpowiedzi na moje podanie o paszport, potem – pomogła czyjaś dyskretna interwencja – dostałem go z poufną wiadomością, że lepiej by było, gdybym użył go szybko, bo w dłuższym terminie nie wiadomo, co może się wydarzyć. Więc zaraz wyjechałem. Nie będę tu opisywał całej drogi. Jeden szczegół jednak wspomnę. Po dotarciu do Wiednia nie byłem w stanie jechać dalej. Nie, mój mały fiat się nie zepsuł, pieniądze na podróż miałem, nie zachorowałem. Ale widok normalnego świata, Europy, mnie sparaliżował. W Wiedniu była Lony Glaser, był dom, w którym można było się zatrzymać, ale naprawdę ważne było tylko jedno: nie byłem w stanie jechać dalej, bo tu było normalnie, po prostu.

Nie wierzyłem własnym oczom. Szok był pewnie tym większy, że znikąd przecież nie mogłem uprzednio...