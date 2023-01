Dzieci i laptopy. Dlaczego rząd kupuje uczniom komputery

Od września wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im w dalszej edukacji – przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Uczniów będzie 370 tysięcy, co przy orientacyjnej cenie detalicznej ok. 2 tys. zł za komputer do podobnych zastosowań, daje w sumie 740 mln zł, choć przy zakupie hurtowym z pewnością uda się wynegocjować jeszcze sowity rabat. W roku wyborczym to jak na razie skąpa obietnica ekipy PiS, handlującej na co dzień z elektoratem przy użyciu budżetów większych o rząd wielkości. Tym razem komentarz do planów obozu władzy obejdzie się jednak bez złośliwości. Tego pomysłu nie trzeba nawet atakować. Nie kopie się przecież leżącego.

„To jest jeden z elementów transformacji cyfrowej” – mówił Mateusz Morawiecki. Podkreślał też, że ze swoim środowiskiem politycznym dąży do „ukształtowania Polski równych szans”, w przeciwieństwie do...