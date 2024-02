Dworczyk przed komisją śledczą: tylko wykonywałem polecenia

Nie życzyłbym żadnemu urzędnikowi podejmować decyzji w takich warunkach – mówił były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk przed komisją śledczą, badającą okoliczności wydania kilkudziesięciu milionów złotych na tzw. wybory kopertowe w 2020 r., czyli niedoszłe głosowanie korespondencyjne na prezydenta.

Gdyby oceniać tylko formę poniedziałkowego przesłuchania Dworczyka, trzeba przyznać, że wyszedł on z niego w miarę obronną ręką. Odpowiadał na pytania spokojnie, w miarę precyzyjnie, unikał też ocen politycznych. Jednocześnie nie spychał odpowiedzialności na innych, a nawet starał się unikać rozstrzygania, czy większa odpowiedzialność za działania w związku z niedoszłymi wyborami spada na premiera Mateusza Morawieckiego czy wicepremiera Jacka Sasina, bezpośrednio je nadzorującego. Nie umiał jednak przekonywająco uzasadnić, czym się różni zlecenie przygotowań do wyborów od zlecenia samych wyborów, skoro w obu przypadkach oznacza to dostęp do publicznych funduszy, który dziś pragnie rozliczyć komisja.

Dworczyk do znudzenia podkreślał „ekstraordynaryjność” sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia wiosną 2020 r., gdy wybuchła pandemia COViD 19. Przekonywał, że jakakolwiek próba przeprowadzenia w tych warunkach wyborów musiała oznaczać działania niestandardowe, wobec których nie ma do końca wypracowanych procedur.

W ten sposób próbował uzasadniać, dlaczego przy rozpoczęciu przygotowań do wyborów rząd oparł się na ustnych opiniach prawników (pisemne powstały po fakcie). Podobnie tłumaczył zlecanie czynności Poczcie Polskiej, choć nie do takich celów została ona powołana. Mało przekonująco zabrzmiał argument, że gdyby tak się nie stało, członkowie rządu mogliby otrzymać zarzut niedopełnienia obowiązków.